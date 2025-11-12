"El Pollo" era el blanco de la masacre: ¿Qué dice el informe final de la Policía?

Luego del ataque armado ocurrido el lunes 10 de noviembre en un gimnasio de Morazán, Yoro, autoridades de la DPI identificaron al blanco principal de la masacre en el informe final. Aquí todos los detalles de lo que se sabe del caso hasta ahora.
El subcomisario Edgardo Barahona, vocero policial en la zona norte, explicó que Óscar Roberto Melara Botto, conocido como “El Pollo”, quien murió junto a tres de sus guardaespaldas, era el blanco central del ataque y que los otros tres hombres fallecieron al intentar protegerlo.
"Se ha identificado como línea primaria de investigación que la persona conocida con el alias de "El Pollo" era el objetivo central de este ataque; las demás víctimas eran sus guardias de seguridad", explicó Barahona.
De acuerdo con la DPI, Melara Botto tenía antecedentes por asesinato y fue recluido en 2022 en el centro penal de El Progreso.
Además, se le vinculaba como cabecilla de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas en Morazán, situación que habría provocado el enfrentamiento con otro grupo delictivo que buscaba controlar la zona.
"El móvil inicial que se desarrolla es la disputa de territorio para la venta de drogas", añadió el vocero policial.
Según las investigaciones, el grupo que perpetró el crimen no es originario del municipio, sino que se trasladó al lugar para ejecutar el ataque.
Tras conocerse el hecho, la Policía Nacional implementó un cierre de ciudad para evitar la fuga de los responsables.
El múltiple crimen ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando Melara Botto se ejercitaba en un gimnasio junto a sus escoltas, identificados como Néstor Lenín Lara Claro (26), Carlos Noé Lesama Jiménez (43) y José Antonio Pérez Quijada (20).
De acuerdo con el subcomisionado Eduardo Rivera, jefe departamental de la Policía en Yoro, seis hombres armados ingresaron al establecimiento.
Dos vestían uniformes similares a los militares y cuatro portaban pasamontañas y chalecos antibalas parecidos a los de la DPI.
Los agresores, que se transportaban en un pick-up Mitsubishi color anaranjado, ordenaron a las demás personas que se apartaran antes de abrir fuego contra las víctimas.
Las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los responsables y determinar a qué grupo criminal pertenecen.