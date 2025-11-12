De "modelo de Facebook" a sicaria de la 18: la escalofriante historia de Chanelly, alias "La China"

El 1 de abril de 2016, la vida de varias personas cambió para siempre en el sector del Altiplano. Un autobús de la empresa Karen fue atacado por varias mujeres armadas, entre ellas, Chanelly, quienes dispararon en contra del conductor y ayudante de la unidad de transporte mientras decían: "Esto no es un asalto, vinimos a lo que vinimos".