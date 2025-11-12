  1. Inicio
De "modelo de Facebook" a sicaria de la 18: la escalofriante historia de Chanelly, alias "La China"

Ana Chanelly Córdoba Bonilla, conocida como "La China", pasó de ser una joven activa en redes a una peligrosa sicaria de la pandilla 18, condenada por asesinatos

  • 12 de noviembre de 2025 a las 08:24
1 de 12

Ana Chanelly Córdoba Bonilla, más conocida como "la China", pasó de ser una joven muy activa en redes sociales a una sicaria relacionada con la Pandilla 18. ¿Qué crímenes se le atribuyen? A continuación los detalles de sus crímenes.

Foto: EL HERALDO
2 de 12

La transformación de Chanelly de 28 años de edad, inició hace unos diez años atrás. En sus perfiles de redes sociales se mostraba como una "modelo de Facebook", aficionada a las narconovelas, sin imaginar que terminaría involucrada en hechos criminales que estremecieron a la sociedad.

Foto: EL HERALDO
3 de 12

El 1 de abril de 2016, la vida de varias personas cambió para siempre en el sector del Altiplano. Un autobús de la empresa Karen fue atacado por varias mujeres armadas, entre ellas, Chanelly, quienes dispararon en contra del conductor y ayudante de la unidad de transporte mientras decían: "Esto no es un asalto, vinimos a lo que vinimos".

 Foto: EL HERALDO
4 de 12

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las agresoras dejaron un mensaje tras cometer el crimen: “Esto es parte de la pandilla; si no se ponen de acuerdo, matarán más”.

 Foto: EL HERALDO
5 de 12

Meses después, las autoridades policiales lograron capturar a Chanelly, en un barrio de La Ceiba.

Foto: EL HERALDO
6 de 12

En 2018, Chanelly fue condenada por el asesinato de José Manuel Gómez Vindel, conductor de autobús de la empresa Karen. Las imágenes recuperadas por las autoridades, muestran cuando le disparó a sangre fría, dejándolo muerto.

Foto: EL HERALDO
7 de 12

El video del crimen que salió a la luz generó impacto en redes sociales, donde los usuarios rápidamente identificaron su perfil en Facebook.

Foto: EL HERALDO
8 de 12

En la plataforma de Facebook se presentaba como "Chanell Gimenes", una modelo independiente que compartía fotos sugestivas y expresaba su afinidad por las narconovelas.

 Foto: EL HERALDO
9 de 12

Su vinculación con la estructura criminal Pandilla 18, quedó evidenciada en su historial delictivo, que incluye la muerte de otro operador de transporte en 2018.

Foto: EL HERALDO
10 de 12

En enero de 2022, Chanelly se presentó ante un juzgado con un traje negro para comparecer y enfrentar los cargos por el asesinato de dos transportistas.

Foto: EL HERALDO
11 de 12

La justicia le impuso una condena de 26 años de prisión, añadiéndole, además, multas y penas adicionales.

 Foto: EL HERALDO
12 de 12

Actualmente, "la China" se encuentra recluida en la prisión de mujeres de Támara. Su caso sigue generando debate en redes sociales, pues quienes la seguían no imaginaban su alcance para cometer homicidios.

Foto: EL HERALDO
