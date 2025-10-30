Capturan a hombre que abusó sexualmente de una menor discapacitada en Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- La Policía Nacional capturó a un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de edad discapacitada en la ciudad de Comayagüela, capital de Honduras. Se trata de Toybi Ramíres David, un albañil de 35 años de edad originario de San Sebastián (Comayagua). El hombre fue arrestado en la colonia La Superación, misma de la cual es residente.

De acuerdo al expediente policial, la menor de 13 años de edad se quedaba sola en su casa, ya que su madre debía salir a trabajar. Ante esta situación, Ramírez ingresaba a la vivienda para ultrajar a la menor. Fuentes detallaron a EL HERALDO que Ramíres estuvo prófugo de la justicia desde 2020, ya que se valía de la identidad de su hermano, trabajando como delivery mientras pretendía permanecer fuera del radar de las autoridades. El Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa emitió orden de captura el pasado 23 de julio, siendo arrestado el pasado jueves 30 de octubre en la colonia La Superación. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Toybi Ramíres fue remitido a las autoridades de justicia competentes para acusarlo por delito de violación agravada.

Sentencian a prisión a agresor sexual de niñas