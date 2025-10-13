  1. Inicio
Condenan a prisión a mujer que permitía abuso sexual contra una niña; la castigaba si se quejaba

De acuerdo a las indagaciones del MP, la mujer permitió que el agresor sexual de la menor abusara de ella, e incluso la castigaba físicamente si se quejaba

  • 13 de octubre de 2025 a las 10:18
Belkin Nohemy Martínez Ramos deberá pasar ocho años y ocho meses en la cárcel por ser cómplice de violación especial contra una menor de edad.

 Foto: Cortesía-Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue condenada a ocho años de prisión por ser cómplice de abuso sexual contra una niña al permitir que su agresor la violara, informó el Ministerio Público.

La ciudadana Belkin Nohemy Martínez Ramos fue sentenciada a ocho años y ocho meses de cárcel por el delito de cómplice de violación especial contra una menor de 11 años de edad.

