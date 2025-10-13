Condenan a prisión a mujer que permitía abuso sexual contra una niña; la castigaba si se quejaba

La ciudadana Belkin Nohemy Martínez Ramos fue sentenciada a ocho años y ocho meses de cárcel por el delito de cómplice de violación especial contra una menor de 11 años de edad.

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue condenada a ocho años de prisión por ser cómplice de abuso sexual contra una niña al permitir que su agresor la violara, informó el Ministerio Público.

El pasado 11 de octubre, la Policía Nacional informó sobre la captura de dos hombres investigados por abuso sexual contra menores de edad en el departamento de Olancho.

El primer detenido fue un ciudadano de 52 años de edad, quien fue arrestado en la aldea El Picacho, en el municipio de Esquías. Este tenía orden de captura desde el pasado 22 de mayo.

En cuanto al otro acusado, se trata de un hombre de 29 años de edad, quien fue capturado en el barrio San Blas de la ciudad de Comayagua.

Ambos individuos fueron trasladados donde las autoridades judiciales competentes para responder por sus delitos sexuales.