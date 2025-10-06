  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a mujer involucrada

La ATIC detuvo a Cherlin Sonilda Martínez Taylor en la colonia Kennedy, acusada de agresiones sexuales y actos de exhibicionismo frente a una menor de edad

  • 06 de octubre de 2025 a las 16:49
Capturan a mujer involucrada

Cherlin Martínez fue capturada por agentes de la ATIC en la colonia Kennedy, acusada delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras-. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) arrestó a una mujer acusada de ser coautora de los presuntos delitos de violación agravada, agresiones sexuales y exhibicionismo en un caso que involucra a una menor de edad.

La encausada fue identificada como Cherlin Sonilda Martínez Taylor y arrestada en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.

De acuerdo con la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-NIÑEZ), los hechos ocurrieron en junio de 2023. Martínez Taylor habría llevado a la menor al apartamento del abogado José Orlando López; también capturado y acusado por delitos sexuales.

Pastor evangélico enfrentaría cargos por ocho delitos sexuales

Según la Fiscalía, ambos supuesta bajo efectos de alcohol, realizaron conductas sexuales y reprodujeron material pornográfico frente a la víctima.

Posteriormente, el abogado López habría cometido abuso sexual contra la menor, no sin antes haber sido sometida a otros vejámenes.

Además, se presume que Martínez Taylor, quien estaba prófuga desde hace un año, en varias ocasiones llevó a otras menores al apartamento del abogado López.

El caso suma atención por la presunta participación de múltiples víctimas y podría derivar en nuevas investigaciones sobre la implicación de otras personas en los hechos denunciados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Cristian Cruz

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias