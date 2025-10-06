Capturan a mujer involucrada

Tegucigalpa, Honduras-. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) arrestó a una mujer acusada de ser coautora de los presuntos delitos de violación agravada, agresiones sexuales y exhibicionismo en un caso que involucra a una menor de edad.

La encausada fue identificada como Cherlin Sonilda Martínez Taylor y arrestada en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.

De acuerdo con la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-NIÑEZ), los hechos ocurrieron en junio de 2023. Martínez Taylor habría llevado a la menor al apartamento del abogado José Orlando López; también capturado y acusado por delitos sexuales.