Pastor evangélico enfrentaría cargos por ocho delitos sexuales

Tegucigalpa, Honduras-. Un juez de letras penal dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva este viernes contra el pastor evangélico Mario Javier Carbajal Miralda, acusado por la Fiscalía Especial de Protección de la Niñez y la Adolescencia de violación y agresiones sexuales en perjuicio de tres menores de edad.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público amplió la acusación de tres a ocho delitos en total, al agregar cuatro de violación agravada en concurso real y un delito de otras agresiones sexuales agravadas continuadas contra la tercera ofendida.

"La relación de hechos establece que este ciudadano, aprovechando la cercanía con la familia de las menores, abusó sexualmente de ellas", explicó Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial.

De acuerdo con Fiscalía, las agresiones comenzaron cuando las víctimas tenían apenas 10 años y uno de los casos se prolongó hasta que la afectada cumplió 26 años.

Ante ello, el Ministerio Público realizó las pericias correspondientes y presentó los medios probatorios en la audiencia inicial.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"El delito de violación, conforme al artículo 249 del Código Penal, establece una pena de nueve a trece años de prisión, y si se agrava puede aumentar hasta un tercio. Mientras que el artículo 250, por otras agresiones sexuales, fija una pena de cinco a ocho años de prisión", detalló Castillo.