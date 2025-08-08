En un 41.2% aumentan las capturas por delitos sexuales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras registra un aumento en las capturas contra personas que han cometido delitos sexuales en comparación con el año anterior. Según la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), hasta el 7 de agosto de 2025 (en los últimos 7 meses y 7 días) detuvieron a 401 personas sospechosas de haber cometido este delito. Dunia Palma, vocera de la DPI, afirmó que entre los capturados había “12 menores de edad fueron detenidos por delitos sexuales”.

Dijo que esto muestra un aumento en comparación con el año anterior —en 2024— cuando se registraron hasta 284 capturados por delitos sexuales en el territorio hondureño. Esto significa, si hace un análisis de datos, que hubo un aumento de 41.2% en las capturas en este 2025. "Hay una diferencia de más de 100 detenidos a lo que va del año a comparación con el año pasado", informó Palma. Los departamentos donde más incidencias de capturas por delitos sexuales se reportan son Cortés, Atlántida, Santa Bárbara, Yoro, La Paz, Olancho, Francisco Morazán, Lempira e Islas de la Bahía, de acuerdo con la información proporcionada por Palma. Ante esto, la portavoz de la DPI instó a "las personas que son víctimas de este tipo de delitos (para que) no tengan temor a denunciar". Pidió a los hondureños realizar sus denuncias con una llamada al 911.

Condenas por delitos de abuso sexual