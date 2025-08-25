Pastor evangélico daba pastillas a menor tras abusar de ella

En un comunicado de prensa, la fiscalía detalló: "En seguimiento al caso de presunto abuso sexual que involucra al pastor evangélico Denis Javier Erazo Cruz, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) Regional Norte, en conjunto con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y personal de la organización Aerial Recovery, realizaron el rescate de la menor víctima para su custodia".

Tegucigalpa, Honduras.- Una menor de edad que había sido privada de su libertad y abusada sexualmente por un pastor evangélico fue rescatada este lunes, según informó el Ministerio Público (MP).

El arresto del acusado se ejecutó el pasado jueves 21 de agosto por parte de agentes de la ATIC, tras una acusación presentada por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-NIÑEZ). Los cargos son por delitos de agresiones sexuales calificadas continuadas, violación calificada continuada y privación ilegal de la libertad agravada.

Las investigaciones del grupo de delitos contra la libertad sexual y trata de personas de la ATIC establecieron que la menor vivía con un familiar cerca de la iglesia que dirigía el pastor. Él y su esposa se ofrecieron a brindarle apoyo y la llevaron a vivir con ellos.

Sin embargo, poco después, la menor fue obligada a realizar todas las tareas del hogar y se le prohibió salir. El sospechoso aprovechó esta situación para abusar de la víctima casi a diario durante un año. Tras cada abuso, le daba una pastilla blanca para que se la tomara.