Asesinan a padre y a su hijastro dentro de su vivienda en Jutiapa, Atlántida

Jutiapa, Atlántida.- Un hombre y su hijastro, un menor de edad, fueron asesinados a balazos dentro de su vivienda en la comunidad de Salitrán, cerca de la carretera CA-13 en Jutiapa, Atlántida.

Las víctimas fueron identificadas como Ángel Feliberto Rivera Pérez de tan solo 13 años de edad y su padrastro Santos Bernardo Vásquez Díaz, 39 años.

“Santos trabajaba allá en Jutiapa, donde un cuñado era vendedor. No sé qué habrá sucedido, él era muy querido por la gente porque era una persona respetuosa”, expresó José Vásquez, padre de Santos.