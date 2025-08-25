  1. Inicio
  2. · Sucesos

Asesinan a padre y a su hijastro dentro de su vivienda en Jutiapa, Atlántida

Las víctimas, identificadas como Santos Vásquez (39) y el menor de edad Ángel Rivera, fueron atacadas a balazos en la comunidad de Salitrán, Atlántida

  • 25 de agosto de 2025 a las 09:07
Asesinan a padre y a su hijastro dentro de su vivienda en Jutiapa, Atlántida

Agentes policiales acordonaron la vivienda en Salitrán, Atlántida, donde fueron asesinados Santos Vásquez y su hijastro Ángel Rivera.

 Foto: cortesía

Jutiapa, Atlántida.- Un hombre y su hijastro, un menor de edad, fueron asesinados a balazos dentro de su vivienda en la comunidad de Salitrán, cerca de la carretera CA-13 en Jutiapa, Atlántida.

Las víctimas fueron identificadas como Ángel Feliberto Rivera Pérez de tan solo 13 años de edad y su padrastro Santos Bernardo Vásquez Díaz, 39 años.

“Santos trabajaba allá en Jutiapa, donde un cuñado era vendedor. No sé qué habrá sucedido, él era muy querido por la gente porque era una persona respetuosa”, expresó José Vásquez, padre de Santos.

Ultiman al papá de Franklin Villeda, empresario asesinado en San Pedro Sula

De acuerdo con información preliminar, los atacantes utilizaron armas AK-47 y pistolas calibre 9 milímetros, dejando en la escena más de 40 casquillos.

Ambos cuerpos fueron encontrados sin vida dentro de la vivienda; según las autoridades, el ataque ocurrió en el interior del inmueble.

Autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y continúan las investigaciones para esclarecer el crimen.

Mandan a la cárcel a exmilitares por secuestro y robo de vehículo

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias