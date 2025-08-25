Mandan a la cárcel a exmilitares por secuestro y robo de vehículo

A los acusados los dejaron en prisión bajo los cargos de privación injusta de la libertad agravada y robo de vehículo con violencia en perjuicio de varios testigos protegidos.

San Pedro Sula, Honduras.- El juzgado de Letras Penal de Santa Rosa de Copán le dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva a los imputados Bayron Astul Martínez Pérez y Bryan Alessandro Morales Bustamante .

Los imputados son sindicados de ser parte de una banda de robacarros y secuestradores conformada por exmiembros de la Policía Militar que estaba operando en el departamento de Yoro.

Las indagaciones establecen que la organización criminal ahora está operando en Santa Bárbara, Ocotepeque y Copán.

Prueba de eso es que el 17 de agosto la banda delictiva secuestró a una familia, a la que le robaron su carro en Las Pavas, Copán.

Por ese caso, el juzgado de Santa Rosa dejó en prisión a Morales y Martínez, este último sindicado como jefe de la banda.