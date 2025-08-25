  1. Inicio
  2. · Sucesos

Mandan a la cárcel a exmilitares por secuestro y robo de vehículo

Las personas acusadas son Bryan Morales y Bayron Martínez, supuestos integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de carros y secuestro

  • 25 de agosto de 2025 a las 07:21
Mandan a la cárcel a exmilitares por secuestro y robo de vehículo

Bayron Martínez y Bryan Morales fueron enviados a prisión por un juez.

Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- El juzgado de Letras Penal de Santa Rosa de Copán le dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva a los imputados Bayron Astul Martínez Pérez y Bryan Alessandro Morales Bustamante.

A los acusados los dejaron en prisión bajo los cargos de privación injusta de la libertad agravada y robo de vehículo con violencia en perjuicio de varios testigos protegidos.

Ultiman al papá de Franklin Villeda, empresario asesinado en San Pedro Sula

Los imputados son sindicados de ser parte de una banda de robacarros y secuestradores conformada por exmiembros de la Policía Militar que estaba operando en el departamento de Yoro.

Las indagaciones establecen que la organización criminal ahora está operando en Santa Bárbara, Ocotepeque y Copán.

Prueba de eso es que el 17 de agosto la banda delictiva secuestró a una familia, a la que le robaron su carro en Las Pavas, Copán.

Por ese caso, el juzgado de Santa Rosa dejó en prisión a Morales y Martínez, este último sindicado como jefe de la banda.

Capturan a supuestos extorsionadores de la banda "Los Iluminati" en la capital

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias