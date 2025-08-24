Capturan a supuestos extorsionadores de la banda "Los Iluminati" en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Dos miembros activos de la banda criminal "Los Iluminati" fueron capturados este domingo en la capital de Honduras por las autoridades de la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).

Los sujetos fueron identificados por los alias "Homero" y "El Shock", quienes se dedicaban a extorsionar a transportistas y pequeños emprendedores de Tegucigalpa y Comayagüela.

Según la Dipampco, los hombres amenazaban de muerte si no daban fuertes sumas de dinero. Y mantenían el control en al menos 30 puntos de transporte público de la capital.