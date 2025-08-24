  1. Inicio
Capturan a supuestos extorsionadores de la banda "Los Iluminati" en la capital

Los hombres, identificados como "Homero" y "El Shock", tenían bajo amenazas de muerte a varios negocios y puntos de transporte público en la capital

  • 24 de agosto de 2025 a las 18:52
Capturan a supuestos extorsionadores de la banda Los Iluminati en la capital

Como "Homero" y "El Shock" fueron identificados los dos miembros de la estructura criminal "Los Iluminati".

 Foto: X/@dipampcohn

Tegucigalpa, Honduras.- Dos miembros activos de la banda criminal "Los Iluminati" fueron capturados este domingo en la capital de Honduras por las autoridades de la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).

Los sujetos fueron identificados por los alias "Homero" y "El Shock", quienes se dedicaban a extorsionar a transportistas y pequeños emprendedores de Tegucigalpa y Comayagüela.

Según la Dipampco, los hombres amenazaban de muerte si no daban fuertes sumas de dinero. Y mantenían el control en al menos 30 puntos de transporte público de la capital.

En el momento de su detención se les decomisó: dinero en efectivo, producto de la extorsión.

Además, una motocicleta utilizada para desplazarse y comerte el ilícito y un celular, que según la Dipampco, se someterá a un exhaustivo análisis forense para identificar a las víctimas de la organización criminal.

