"Iban a secuestrar a alguien": así fue la persecución que terminó en un choque en Loarque

La policía informó que frustró un intento de secuestro en Loarque, tras una persecución que terminó en un choque vehicular y la captura de dos sospechosos

  • 24 de agosto de 2025 a las 10:03
Este sábado -23 de agosto- se registró una persecución policial en la colonia Loarque, en la capital. La operación culminó en un choque vehicular entre una patrulla policial y un vehículo tipo turismo, pero también en la captura de dos hombres que intentaban secuestrar a alguien. ¿Están ligados a asaltos? Aquí los detalles.

Según dio a conocer la Policía Nacional a través de sus redes sociales este domingo -24 de agosto- agentes policiales frustraron un intento de privación de libertad de una persona. "Frustramos intento de privación de la libertad en Loarque", escribieron.

Detallaron que la víctima logró escapar de sus captores y acudir rápidamente a una posta policial para denunciar el hecho.

La denuncia activó la respuesta inmediata de las fuerzas del orden, que comenzaron una persecución para interceptar a los sospechosos.

Los agentes de la Policía Nacional lograron ubicar y seguir el vehículo en el que viajaban los presuntos asaltantes por varias calles de la colonia Loarque.

El incidente terminó con la detención de los dos hombres, quienes quedaron a disposición de las autoridades para ser investigados por su presunta implicación en otros delitos en la zona.

Los sospechosos enfrentan cargos por intento de privación de libertad y asaltos.

La policía refirió que la rápida reacción que tuvieron fue crucial para evitar que la víctima fuera secuestrada y para capturar a los responsables en un momento crítico.

Cabe mencionar que durante la persecución hubo fuego cruzado entre agentes policiales y los sospechosos, de hecho, en la escena quedó una arma de fuego tirada en la calle.

La unidad policial y el vehículo que conducían los requeridos quedaron con diversos daños, dejando escombros en la escena tras el choque vial, producto de la persecución. Dentro del carro de los sospechosos se encontró otra arma.

Hasta el momento, la identidad de los detenidos no ha sido revelada, pero las autoridades aseguran que continuarán con las investigaciones para determinar si están vinculados a otros hechos delictivos en la zona.

Mientras tanto, usuarios de redes sociales han elogiado a la Policía Nacional por haber brindado respuesta de manera oportuna, logrando la captura de los malhechores.

