"Iban a secuestrar a alguien": así fue la persecución que terminó en un choque en Loarque

Este sábado -23 de agosto- se registró una persecución policial en la colonia Loarque, en la capital. La operación culminó en un choque vehicular entre una patrulla policial y un vehículo tipo turismo, pero también en la captura de dos hombres que intentaban secuestrar a alguien. ¿Están ligados a asaltos? Aquí los detalles.