Cronología: En 16 minutos, delincuentes que mataron a Frank Morris hicieron dos asaltos

En menos de 20 minutos, los asaltantes que mataron a Frank Morris, jefe de inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), hicieron dos atracos, el segundo donde murió Morris. Esta es la cronología de los hechos.
Frank Morris murió la noche del 23 de agosto en la colonia Los Laureles de Tegucigalpa durante un asalto. Él era un subcomisario de la Policía Nacional en condición de retiro.
Los asaltantes cometieron los hechos en menos de 20 minutos ya que a las 8:52 de la noche del viernes 22 de agosto, llegaron al barrio Morazán e interceptaron a unos jóvenes.
Los jóvenes se encontraban en una esquina frente a una pulpería y los asaltantes llegaron en un carro turismo marca Corolla que se estacionó y se bajaron al menos tres personas.
Primero se bajaron dos hombres y pidieron sus pertenencias a los jóvenes, posteriormente se bajó una fémina que también estaba armada.
En menos de tres minutos sucedieron los hechos en el barrio Morazán, como se observa en una cámara de seguridad que grabó lo acontecido.
Los jóvenes portaban celulares y dinero, el cual fue robado por los malhechores que minutos después cometerían otro delito.
En el video de lo sucedido en el Barrio Morazán se observa el atraco, exactamente a las 8:52 de la noche del viernes 22 de agosto.
Luego de quitarles sus pertenencias, los tres asaltantes se subieron al vehículo y huyeron de la zona, dejando a los jóvenes bastante consternados por lo que vivieron.
Ya a las 9:07 de la noche, unos 15 minutos después, tres jóvenes son interceptados por los malhechores que se estacionaron y les quitaron sus pertenencias. Esto en la colonia Los Laureles, siempre de la capital.
El vehículo hizo el alto, pero se quedó ahí por unos segundos esperando que nadie pudiera auxiliar a los jóvenes y que no hubiese resguardo policial.
Exactamente a las 9:08 de la noche, se baja el primero de los ladrones y encañona a los jóvenes, luego se baja otro individuo y la mujer.
Es en ese momento que Frank Morris busca auxiliar a su hija, que estaba siendo víctima de los asaltantes, y trata de interceptar a la mujer que tenía el arma y formaba parte de la banda.
Es ahí cuando el otro ladrón le dispara en al menos cuatro oportunidades y Morris cae al suelo, muriendo minutos después de lo sucedido. Los disparos a Morris se dieron a las 9:08 de la noche.