El desgarrador mensaje de la hija de Frank Morris: "Qué Dios nos dé fortaleza para soportar tu partida"

Tegucigalpa, Honduras.-Sumida en un profundo dolor y trauma por haber presenciado la muerte de su padre, Dayanna, la hija de Frank Morris, lamentó la muerte del jefe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP) durante un asalto en la colonia Los Laureles de la capital.

En una historia compartida en su cuenta de Facebook, Dayanna publicó una fotografía de su padre con el mensaje: "Papi te voy a amar siempre, que Dios nos dé fortaleza para soportar tu partida".

"Te amo y te amaré siempre, fuiste un hombre ideal y admirable", reconoció la hija del subcomisario de la Policía Nacional en condición de retiro.