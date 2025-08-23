  1. Inicio
El desgarrador mensaje de la hija de Frank Morris: "Qué Dios nos dé fortaleza para soportar tu partida"

La hija de Morris estuvo en el lugar cuando ocurrió el asalto y vio como su padre fue asesinado por los delincuentes

Dayanna es una de las hijas de Frank Morris, policía depurado en 2016.

Tegucigalpa, Honduras.-Sumida en un profundo dolor y trauma por haber presenciado la muerte de su padre, Dayanna, la hija de Frank Morris, lamentó la muerte del jefe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP) durante un asalto en la colonia Los Laureles de la capital.

En una historia compartida en su cuenta de Facebook, Dayanna publicó una fotografía de su padre con el mensaje: "Papi te voy a amar siempre, que Dios nos dé fortaleza para soportar tu partida".

"Te amo y te amaré siempre, fuiste un hombre ideal y admirable", reconoció la hija del subcomisario de la Policía Nacional en condición de retiro.

Además, Dayanna compartió en una segunda publicación dónde y cuándo darán inicio las honras fúnebres de su papá.

"A mi papi Frank Morris lo estarán velando en la funeraria San Miguel Arcángel de la Alameda, sala Luxor", informó y agregó que el velorio iniciará a las 11:30 de la mañana.

"Para todos aquellos que nos quieran acompañar en esta terrible pérdida que ha dejado a toda la familia destrozada".

