  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?

Frank Morris murió en un intento de asalto que se registró la noche del viernes en la colonia Los Laureles de la capital. ¿Quién era Morris y por qué su muerte ha conmocionado tanto? Aquí los detalles

  • 23 de agosto de 2025 a las 10:54
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
1 de 17

Jefe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario, padre, esposo y amante de las motocicletas, conozca más de Frank Morris, el hombre asesinado en un intento de asalto en la colonia Los Laureles de la capital.

 Fotos: Cortesía Facebook
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
2 de 17

Morris es subcomisario de la Policía Nacional y fue uno de los agentes depurados en 2016.

 Foto: Cortesía Facebook
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
3 de 17

Morris demandó a la Policía Nacional y al Estado y ya había ganado la demanda, por lo que pronto iba a ser restaurado su cargo.

 Foto: Cortesía Facebook
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
4 de 17

Además, Morris actualmente había sido nombrado como el nuevo jefe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

 Foto: Cortesía Facebook
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
5 de 17

Morris Ruiz, desde el año 2022 laboraba en la Academia Nacional Penitenciaria, desempeñándose como instructor de los aspirantes a Agentes Penitenciarios y Oficiales Auxiliares Penitenciarios.

 Foto: Cortesía Facebook
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
6 de 17

Impartía clases de polígono, seguridad perimetral, orden y disciplina, entre otras áreas de importancia para garantizar la seguridad en los Centros Penitenciarios.

 Foto: Cortesía Facebook
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
7 de 17

Morris tenía una pasión más además de ser agente policial, las motocicletas.

 Foto: Cortesía Facebook
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
8 de 17

Pertenecía al club de motociclistas conocido como Iguana Honduras MC.

 Foto: Cortesía Facebook
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
9 de 17

Junto a sus compañeros de carretera recorrieron varios lugares de Honduras.

 Foto: Cortesía Facebook
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
10 de 17

Morris fue descrito por sus amigos y familiares como un hombre dulce, quien defendía a capa y espada a su familia.

 Foto: Cortesía Facebook
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
11 de 17

Su muerte ha causado gran conmoción entre quienes lo conocían.

 Foto: Captura de pantalla
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
12 de 17

La Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, la Dirección de Bienestar Social, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y el INP compartieron sus condolencias.

 Foto: Captura de pantalla
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
13 de 17

Los amigos de Morris Ruiz están recaudando fondos para poder ayudar a la familia con los gastos fúnebres.

 Foto: Captura de pantalla
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
14 de 17

Cabe mencionar que hasta el momento no se tienen detalles de los malhechores que causaron la muerte de Morris Ruiz.

 Foto: Captura de pantalla
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
15 de 17

Algunas personalidades como Nelyi mostraron sus condolencias por el lamentable hecho.

 Foto: Captura de pantalla
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
16 de 17

Varios clubes de motociclistas se han unido en sus muestras de pesar y condolencias por su repentina muerte.

 Foto: Captura de pantalla
¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?
17 de 17

Familiares y amigos esperan que este caso no quede en la impunidad.

 Foto: Captura de pantalla
Cargar más fotos