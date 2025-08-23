¿Quién era Frank Morris, el jefe de Inteligencia del INP que murió en un asalto?

Jefe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario, padre, esposo y amante de las motocicletas, conozca más de Frank Morris, el hombre asesinado en un intento de asalto en la colonia Los Laureles de la capital.
Morris es subcomisario de la Policía Nacional y fue uno de los agentes depurados en 2016.
Morris demandó a la Policía Nacional y al Estado y ya había ganado la demanda, por lo que pronto iba a ser restaurado su cargo.
Además, Morris actualmente había sido nombrado como el nuevo jefe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Morris Ruiz, desde el año 2022 laboraba en la Academia Nacional Penitenciaria, desempeñándose como instructor de los aspirantes a Agentes Penitenciarios y Oficiales Auxiliares Penitenciarios.
Impartía clases de polígono, seguridad perimetral, orden y disciplina, entre otras áreas de importancia para garantizar la seguridad en los Centros Penitenciarios.
Morris tenía una pasión más además de ser agente policial, las motocicletas.
Pertenecía al club de motociclistas conocido como Iguana Honduras MC.
Junto a sus compañeros de carretera recorrieron varios lugares de Honduras.
Morris fue descrito por sus amigos y familiares como un hombre dulce, quien defendía a capa y espada a su familia.
Su muerte ha causado gran conmoción entre quienes lo conocían.
La Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, la Dirección de Bienestar Social, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y el INP compartieron sus condolencias.
Los amigos de Morris Ruiz están recaudando fondos para poder ayudar a la familia con los gastos fúnebres.
Cabe mencionar que hasta el momento no se tienen detalles de los malhechores que causaron la muerte de Morris Ruiz.
Algunas personalidades como Nelyi mostraron sus condolencias por el lamentable hecho.
Varios clubes de motociclistas se han unido en sus muestras de pesar y condolencias por su repentina muerte.
Familiares y amigos esperan que este caso no quede en la impunidad.