Actriz Violeta Isfel enfrenta menopausia prematura tras histerectomía

Violeta Isfel, reconocida por su papel antagónico en la telenovela "Atrévete a soñar", ha compartido públicamente cómo atraviesa la menopausia prematura a sus 40 años, una condición que experimentó de manera abrupta tras someterse a una histerectomía por problemas de salud.
En declaraciones recientes ante la prensa, la actriz explicó que la menopausia generalmente se presenta entre los 45 y 55 años, precedida por la perimenopausia, una fase de transición caracterizada por periodos irregulares, sofocos y sudores nocturnos. Sin embargo, en su caso, la llegada fue repentina debido a la intervención quirúrgica.
"Me habían contado unas historias muy fuertes y muy terribles y la realidad es que no está siendo el caso. He tenido una menopausia bastante buen onda, si así se le puede llamar", declaró la actriz.
No obstante, reconoció que ha experimentado síntomas característicos de esta etapa, particularmente bochornos nocturnos "que sientes que te quemas y que ya no puedes más", además de episodios de insomnio.
La decisión de someterse a la histerectomía surgió después de enfrentar diversos problemas ginecológicos. "Creo que la mejor decisión que pudimos tomar fue aceptar que mi útero ya no tenía mucho qué hacer, al contrario me estaba trayendo bastantes conflictos y ahora ya va ser un año y cachito que me siento muy bien", explicó Isfel.
La actriz detalló que, a diferencia de lo que ocurre en algunos casos donde la extirpación del útero no impide la perimenopausia antes de la menopausia completa, en su situación "llegó de golpe"
"Quitar un órgano en lugar de que llegara la peri y luego llegara la menopausia, a mí me llegó de golpe, pero puede pasar que aunque te quiten el útero, tienes la perimenopausia y luego la menopausia, en mi caso no, llegó de golpe", precisó.
Pese a los desafíos que representa esta etapa, Violeta Isfel cuenta con una red de apoyo que la ha sostenido durante el proceso. "Gracias a mis especialistas, yo voy de la mano de mi ginecóloga. Para mí mi esposo es una ancla, un cable a tierra, él ha sido amorosísimo, muy paciente. Tengo terapia de apoyo, obviamente en los momentos importantes o claves sí la tomó con más frecuencia, pero sí es parte de mi vida", concluyó.