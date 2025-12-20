Actriz Violeta Isfel enfrenta menopausia prematura tras histerectomía

Pese a los desafíos que representa esta etapa, Violeta Isfel cuenta con una red de apoyo que la ha sostenido durante el proceso. "Gracias a mis especialistas, yo voy de la mano de mi ginecóloga. Para mí mi esposo es una ancla, un cable a tierra, él ha sido amorosísimo, muy paciente. Tengo terapia de apoyo, obviamente en los momentos importantes o claves sí la tomó con más frecuencia, pero sí es parte de mi vida", concluyó.