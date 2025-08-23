Asesinan al jefe de Inteligencia del INP, Frank Morris, en un intento de asalto

Tegucigalpa, Honduras.-A disparos fue asesinado el jefe de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP) durante un presunto intento de asalto en la colonia Los Laureles de la capital. El hecho ocurrió cuando Frank Alexis Morris Ruiz (45), quien era un subcomisario de la Policía Nacional en condición de retiro, se encontraba con su familia en la calle principal de la colonia departiendo. De acuerdo con la información preliminar, un grupo de al menos 5 personas se bajó de un vehículo tipo turismo color gris e intentaron asaltar a la familia.

Cuando Morris Ruiz se percató de lo que estaba ocurriendo, intentó detener el hecho tomando a uno de los asaltantes que era una mujer y fue en ese momento cuando otro de los malhechores le disparó en reiteradas ocasiones. Morris Ruiz cayó al suelo malherido y luego fue trasladado hasta un centro asistencial de la capital, donde horas después de llegar fue declarado muerto. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Este hecho ha causado conmoción entre la comunidad de la colonia donde residía, así como en el sector de Seguridad de Honduras, donde lamentan la muerte del subcomisario. Cabe mencionar que recientemente, Morris Ruiz había sido nombrado como el jefe de la unidad de Inteligencia del INP.

Muestras de pesar

Morris Ruiz era un fiel fanático de las motocicletas y formaba parte de un club, el cual ha mostrado sus muestras de pesar por el sensible fallecimiento de uno de sus miembros.