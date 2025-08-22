"Haré lo posible para recuperar tu amor": Mensajes que dejó Walter a Katherine antes de asesinarla

"Te voy a reconquistar como sea, aunque me digas que ya no te intereso, aunque ya no te guste. Haré todo lo posible para recuperar tu amor", " ¿Se puede volver a empezar con la misma persona después de tanto daño?" y "Te extraño... pero ¿sabes qué es lo triste? Que estamos así por mi culpa. Y aunque sé que tú también me extrañas, te has negado a darnos otra oportunidad", son otras de las indirectas.