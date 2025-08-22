"Haré lo posible para recuperar tu amor": Mensajes que dejó Walter a Katherine antes de asesinarla

El pasado 20 de julio, Katherine Nicolle Fuentes salió de su vivienda en la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula, y desde entonces no se supo más de ella, hasta que días después fue encontrada sin vida y con su cuerpo quemado. Su expareja, Walter Alvarenga, es el principal acusado del crimen.
Walter Alvarenga Monge, de 23 años, fue pareja de Katherine Fuentes durante varios años, hasta que la relación llegó a su fin. Sin embargo, se conoció que ambos mantuvieron comunicación y, después de un año de separación, acordaron un “encuentro”.
Alvarenga Monge presuntamente citó a Fuentes la tarde de ese 20 de julio. Ella salió de su vivienda y, una vez juntos, Walter Mauricio la llevó a un lugar apartado en la aldea El Zapotal, donde, según la investigación, la habría asesinado de manera violenta antes de ocultar el cuerpo.
Versiones oficiales indican que, tras quitarle la vida a la joven, Alvarenga colocó su cuerpo en una fosa improvisada y, posteriormente, la prendió fuego, provocando quemaduras en un 90% de su cuerpo, el cual fue encontrado el 26 de julio.
A pesar del hallazgo, debido al estado en que se encontró el cuerpo, su identificación se logró casi un mes después. Actualmente, el acusado de su crimen se encuentra detenido y, según las autoridades, se cuenta con pruebas suficientes para incriminarlo en el caso.
Antes de este crimen, Katherine y Walter mostraban una relación amorosa en redes sociales. Ambos publicaban fotos juntos y se dejaban mensajes mostrándose apoyo en sus respectivos trabajos, pues ella trabajaba como manicurista y él en un taller mecánico.
Tras terminar su relación, Walter empezó a dejar mensajes e indirectas en su red social, dejando claro su intención de regresar con Katherine. "Mi amor, yo pienso que si volviéramos por última vez, esta vez duraríamos para siempre. Solo una última vez, por favor", dice una de sus publicaciones.
"Antes de que te olvides de mí por completo, quería decirte algo. Es cierto que dejamos de hablar, y la verdad es que fue doloroso. Sentir cómo la persona con la que solía hablar todos los días ya no estaba... te confieso que hay momentos en los que quiero escribirte porque siento que te extraño", es otro de los mensajes que se observan en los videos publicados por él.
"Te voy a reconquistar como sea, aunque me digas que ya no te intereso, aunque ya no te guste. Haré todo lo posible para recuperar tu amor", " ¿Se puede volver a empezar con la misma persona después de tanto daño?" y "Te extraño... pero ¿sabes qué es lo triste? Que estamos así por mi culpa. Y aunque sé que tú también me extrañas, te has negado a darnos otra oportunidad", son otras de las indirectas.
Las investigaciones apuntan a que el crimen se originó por problemas de celos, pues aunque la pareja llevaba un año separada, las indagaciones revelaron que existían conflictos entre ellos.
Se conoció que el presunto agresor de Katherine ya contaba con antecedentes de acoso hacia la joven y, según testimonios de familiares, insistía en mantener contacto pese a la separación.
Tras darse a conocer el hecho, su expareja fue detenida tras ser el principal sospechoso de este crimen dantesco, quien ahora enfrentará cargos por feminicidio.