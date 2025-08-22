¿De quiénes serían los tres cuerpos encontrados en descomposición en SPS?

Cortés, Honduras.- La tarde de este viernes -22 de agosto- se reportó el hallazgo de tres cuerpos en avanzado estado de descomposición en el río Chotepe del sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, Cortés.

El hecho se informó alrededor de las 3 de la tarde, y en videos que circulan en redes sociales se muestran los tres cuerpos desnudos y flotando en un pequeño arroyo de la zona.

Aunque oficialmente no se han confirmado las identidades de las víctimas, los primeros reportes indican que uno de los cuerpos sería de José César Pacheco, de 53 años.