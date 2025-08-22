  1. Inicio
¿De quiénes serían los tres cuerpos encontrados en descomposición en SPS?

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados flotando en un río del sector Rivera Hernández. Familiares esperan la confirmación de sus identidades

  • 22 de agosto de 2025 a las 14:55
Imágenes del lugar donde se encontraron los cuerpos de las víctimas.

 Foto: Redes sociales

Cortés, Honduras.- La tarde de este viernes -22 de agosto- se reportó el hallazgo de tres cuerpos en avanzado estado de descomposición en el río Chotepe del sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, Cortés.

El hecho se informó alrededor de las 3 de la tarde, y en videos que circulan en redes sociales se muestran los tres cuerpos desnudos y flotando en un pequeño arroyo de la zona.

Aunque oficialmente no se han confirmado las identidades de las víctimas, los primeros reportes indican que uno de los cuerpos sería de José César Pacheco, de 53 años.

Versiones indican que Pacheco habría desaparecido junto a su compañero de hogar desde hace varios días, y que ambos residían cerca de la zona donde se encontraron los cuerpos, por lo que podría tratarse de esta pareja.

Hasta el momento, las autoridades no han dado mayor información sobre quiénes son las víctimas, por lo que se espera que en las próximas horas se logre revelar la identidad de los tres cuerpos.

Cabe mencionar que en los últimos días se ha notificado una serie de personas desaparecidas en la colonia Rivera Hernández, por lo que familiares están a la espera de la confirmación para saber si alguno de sus parientes está entre los occisos.

Otro caso que ha causado consternación en la zona es el de una manicurista que estaba desaparecida, pero ayer, en horas tempranas, se confirmó su muerte. Walter Alvarenga, quien habría asesinado a su expareja fue capturado como sospechoso de asesinar a Katherine Fuentes, y posteriormente tratar de quemada.

