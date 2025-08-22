La metió en una fosa y la quemó: Walter Alvarenga acusado de asesinar a manicurista Katherine Fuentes

Walter Mauricio Alvarenga, expareja de Katherine Fuentes, es señalado como el principal sospechoso del feminicidio en San Pedro Sula. Según las investigaciones policiales, él habría planeado el crimen con anticipación.
Alvarenga, de 23 años, había mantenido una relación con Katherine durante varios años, pero la pareja se había separado aproximadamente un año antes del hecho. Pese a ello, continuaba frecuentándola y manteniendo contacto constante.
Las autoridades detallaron que, el día de la desaparición, Alvarenga citó a Katherine bajo el pretexto de un encuentro romántico, lo que habría hecho que la joven confiara en él y accediera a salir de su casa.
Una vez juntos, Walter Mauricio presuntamente la habría trasladado a un lugar apartado en la aldea El Zapotal, donde, según la investigación, la habría asesinado de manera violenta antes de ocultar el cuerpo.
Según los peritajes, luego del asesinato, Alvarenga colocó a la víctima en una fosa improvisada y, posteriormente, la prendió fuego, provocando quemaduras en gran parte del cuerpo.
Los restos fueron hallados con quemaduras que cubrían aproximadamente el 90% de su cuerpo, según versión de la Policía Nacional.
El agresor ya contaba con antecedentes de acoso hacia la joven y, según testimonios de familiares, insistía en mantener contacto pese a la separación.
Tras la denuncia por desaparición y el hallazgo de los restos de Katherine, la policía realizó un operativo que culminó con la captura de Alvarenga, quien ahora enfrentará cargos por feminicidio.
El cuerpo carbonizado fue encontrado el 26 de julio en un área boscosa de la aldea El Zapotal, en San Pedro Sula.
Aunque los restos fueron hallados a finales de julio, fue hasta un mes después que las autoridades confirmaron mediante pruebas forenses que se trataba de Katherine Fuentes, la joven manicurista desaparecida desde la colonia Cerrito Lindo.