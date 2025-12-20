Florinda Meza vuelve a arremeter contra los hijos de "Chespirito": “arruinaron a su propio padre”

"Ensuciaron hasta su epitafio", declaró Meza a la revista brasileña Quem, en referencia a la frase inscrita en la tumba de Chespirito: "Fue un buen hombre". La actriz sostiene que esa era la única aspiración del comediante y que la narrativa presentada en la serie transmitida por HBO contradice la esencia de quien fue Gómez Bolaños.