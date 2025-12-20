Florinda Meza vuelve a arremeter contra los hijos de "Chespirito": “arruinaron a su propio padre”

Florinda Meza no ha ocultado su "indignación" ante la bioserie Sin querer queriendo, producida por dos de los seis hijos que Roberto Gómez Bolaños tuvo con su primera esposa, Graciela Fernández.
Durante la presentación de su espectáculo unipersonal en Brasil, la viuda del creador de El Chavo del 8 acusó a Roberto y Paulina Gómez Fernández de "arruinar a su propio padre" al distorsionar, según su perspectiva, la historia del comediante mexicano.
"Ensuciaron hasta su epitafio", declaró Meza a la revista brasileña Quem, en referencia a la frase inscrita en la tumba de Chespirito: "Fue un buen hombre". La actriz sostiene que esa era la única aspiración del comediante y que la narrativa presentada en la serie transmitida por HBO contradice la esencia de quien fue Gómez Bolaños.
La bioserie retrata la relación entre Chespirito y Florinda Meza como una infidelidad que habría causado sufrimiento a Graciela Fernández.
En el guion —basado, según sus productores, en la autobiografía del propio comediante— se presenta a Gómez Bolaños como un hombre indeciso en asuntos sentimentales, a quien Meza habría presionado para formalizar su noviazgo, mientras su primera esposa prácticamente lo habría expulsado del hogar. Florinda rechaza categóricamente esta versión.
"Él fue un hombre muy bueno. Fue un buen padre, fue un buen esposo, un buen ex esposo, un buen hombre", afirmó la actriz, quien también ha utilizado su espectáculo para ofrecer lo que denomina "la verdadera historia" del creador de El Chapulín Colorado.
Roberto Gómez Fernández, productor ejecutivo de la serie, ha defendido en anteriores ocasiones que el proyecto buscaba mostrar la dimensión humana de su padre y que la familia enfrentó una decisión difícil al exponer aspectos privados de su vida. Sin embargo, Florinda Meza considera que la motivación detrás de la producción es exclusivamente económica.
"Se puede generar controversia y muchos comentarios haciendo un buen trabajo con talento. He escrito muchas historias que generaron muchos comentarios y no necesité recurrir a algo tan barato como la controversia. Pero cuando eres ambicioso y lo que importa es el dinero, no importa si arruinas incluso a tu propio padre".