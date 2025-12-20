Cristosal pide escrutinio especial transparente y conforme a la ley en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La organización humanitaria Cristosal hizo un "llamado urgente" para que el escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias en Honduras se realice de manera "transparente, pacífica y conforme a la ley electoral", y dijo que la voluntad popular expresada en las urnas "no se negocia". El escrutinio especial debe realizarse de "forma transparente, pacífica y conforme a la ley electoral, como única vía legítima para proteger la voluntad popular expresada en las urnas", subrayó Cristosal en un comunicado.

Cristosal instó al Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene hasta el 30 de diciembre para oficializar los resultados definitivos, a respetar la calendarización establecida para el escrutinio de los comicios y afirmó que la voluntad del electorado "no se negocia ni se sustituye por arreglos políticos". El recuento especial de 2.792 actas con inconsistencias, que comenzó el jueves tras casi una semana de retraso, cuenta con el acompañamiento de observadores nacionales e internacionales. Según los resultados preliminares del CNE, el candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, se mantiene al frente de las votaciones con el 40,23 % de los votos, frente al 39,64 % de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores. La candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien no reconoce las elecciones, se ubica en el tercer lugar con 19,13 %, tras escrutarse el 99,84 % de las actas. Cristosal pidió a los partidos políticos "actuar con responsabilidad democrática, evitar discursos y acciones que alimenten la confrontación o la desinformación, y canalizar los desacuerdos exclusivamente por vías institucionales".