Organización regional de DD HH pide cierre electoral seguro en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La organización regional de derechos humanos en Centroamérica denominada Cristosal, emitió un llamado urgente a Honduras, para garantizar cierre electoral seguro y transparente.
La petición externada a través de un comunicado, llega durante el escrutinio electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), que inició desde el pasado jueves 18 de diciembre en el Centro Logístico Electoral (CLE) en el Infop.
En su informe: "Democracia bajo amenaza: violencia política en el proceso electoral de Honduras", documentó 67 hechos de violencia política, registrados entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.
A pesar de lo anterior, la organización resaltó que, "la mayor parte del pueblo hondureño mostró madurez y la votación pudo llevarse a cabo", haciendo referencia a las elecciones del pasado 30 de noviembre.
Sin embargo, advirtió que la situación requiere una atención especial para evitar que las irregularidades y la violencia empañen los resultados.
Llamado a los diferentes sectores
Al Consejo Nacional Electoral (CNE): Garantizar que el escrutinio especial se lleve a cabo de manera transparente, verificable y ajustada a la ley, respetando la calendarización establecida y la voluntad popular expresada en las urnas.
A los partidos políticos y liderazgos públicos: Actuar con responsabilidad democrática; evitar discursos y acciones que alimenten la confrontación, la desinformación o la violencia; y canalizar cualquier desacuerdo exclusivamente por las vías institucionales y legales.
A las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional: Abstenerse de intervenir en disputas político-electorales y actuar estrictamente dentro de sus competencias constitucionales, conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, priorizando la protección de la población.
Al Gobierno de Honduras: Garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos, incluso en contextos de excepción, y abstenerse de cualquier forma de intimidación o represión política contra la ciudadanía.
Cristosal enfatizó que independientemente del resultado electoral, los actores políticos tienen la necesidad de ofrecer soluciones a los problemas estructurales del país como la inseguridad, la pobreza y la corrupción.
La organización también reafirmó su compromiso de seguir documentando la violencia política, dar voz a las víctimas, exigir justicia y luchar contra la impunidad.