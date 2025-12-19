Organización regional de DD HH pide cierre electoral seguro en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La organización regional de derechos humanos en Centroamérica denominada Cristosal, emitió un llamado urgente a Honduras, para garantizar cierre electoral seguro y transparente. La petición externada a través de un comunicado, llega durante el escrutinio electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), que inició desde el pasado jueves 18 de diciembre en el Centro Logístico Electoral (CLE) en el Infop. En su informe: "Democracia bajo amenaza: violencia política en el proceso electoral de Honduras", documentó 67 hechos de violencia política, registrados entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

A pesar de lo anterior, la organización resaltó que, "la mayor parte del pueblo hondureño mostró madurez y la votación pudo llevarse a cabo", haciendo referencia a las elecciones del pasado 30 de noviembre. Sin embargo, advirtió que la situación requiere una atención especial para evitar que las irregularidades y la violencia empañen los resultados.

Llamado a los diferentes sectores