El 90% de su cuerpo quedó carbonizado: Katherine Fuentes, habría sido asesinada por su expareja

Katherine, de apenas 22 años, era una reconocida manicurista en San Pedro Sula. A su corta edad ya había logrado abrir su propio negocio, al que llamó 'NailsNicole', un emprendimiento levantado con esfuerzo y dedicación.
La joven fue reportada como desaparecida desde julio, luego de perderse su rastro en la Rivera Hernández.
El 26 de ese mismo mes, la Policía Nacional localizó restos humanos en un área boscosa de la aldea El Zapotal, pero fue hasta ahora que las pruebas forenses confirmaron su identidad.
Según los informes policiales, Katherine presentaba quemaduras en el 90% de su cuerpo. Las primeras investigaciones apuntan a que fue asesinada y posteriormente incinerada dentro de una fosa.
Las autoridades señalaron a Walter Mauricio Alvarenga como sospechoso. El hombre, que había sido pareja sentimental de Katherine, la habría citado bajo el pretexto de un encuentro romántico, pero en realidad planeaba su asesinato.
Aunque tenían menos de un año de estar separados, la relación entre ambos no se había cortado del todo, pues Alvarenga continuaba frecuentándola. Katherine incluso comentó a una amiga que se vería con él poco antes de desaparecer.
La Policía Nacional informó que ya logró la captura del sospechoso, a quien señalaron directamente como el presunto responsable del feminicidio. “Se ha logrado la aprehensión de un feminicida que le dio muerte a Katherine Nicol Fuentes, de 22 años”, confirmaron.
Familiares relataron que la última persona que logró hablar con ella fue su hermano. Al notar que no regresaba a casa y que no respondía llamadas ni mensajes, acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición.
Durante semanas, también intentaron contactarla a través de sus redes sociales, pero nunca hubo respuesta, lo que aumentó la angustia de sus seres queridos.
Como parte de las pesquisas, se estableció que semanas antes de su desaparición la joven había tenido problemas de agresión física y verbal con su expareja.