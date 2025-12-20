Macabro: Revelan lo que pagaron por matar a jugador del Barcelona SC

Desde Ecuador revelaron cuánto pagaron por mataron a Mario Pineida, jugador del Barcelona de ese país. La revelación ha conmovido al país tras el dantesco hecho.
El jugador Mario Pineida fue acribillado a disparos a plena luz del día en una concurrida zona de la ciudad más poblada de Ecuador, epicentro de una crisis de violencia sin precedentes que vive el país andino por parte del crimen organizado.
Pineida, de 33 años, había iniciado su carrera futbolística en el Independiente del Valle y también había vestido las camisetas del Fluminense brasileño y de los ecuatorianos El Nacional y Barcelona, este último en varios periodos y en el que militaba actualmente.
Guisella Fernández, ciudadana peruana de 39 años, fue identificada como la mujer asesinada junto al futbolista ecuatoriano Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, durante un ataque armado ocurrido la tarde del miércoles 17 de diciembre de 2025, en el norte de Guayaquil.
La Policía Nacional confirmó su identidad y señaló que era la pareja sentimental del deportista, versión ratificada por la madre de la víctima, en varios medios de comunicación. El crimen se produjo en los exteriores de una carnicería ubicada en la avenida Isidro Ayora, en el sector de Sauces 4.
Según el informe policial, dos sujetos armados que se movilizaban en motocicletas dispararon a quemarropa contra Pineida y Fernández. En el ataque también resultó herida la madre del futbolista, aunque no existen reportes oficiales sobre su estado de salud.
La Policía Nacional investiga el crimen, que parece estar relacionado con amenazas previas y disputas por actividades económicas informales, especialmente el comercio de teléfonos celulares y préstamos de dinero. La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para dos sujetos, presuntamente involucrados en el asesinado, ocurrido el pasado miércoles, del futbolista Mario Pineida en la ciudad costera de Guayaquil, informó la Fiscalía General del Estado.
Personal de la Policía Judicial y Criminalística acudió al sitio tras la alerta emitida por el ECU 911. Durante el levantamiento de indicios se encontraron diecisiete vainas percutidas calibre 9 mm, dos balas deformadas, una chequera, dos teléfonos celulares y el vehículo en el que se movilizaban las víctimas. De acuerdo con las primeras investigaciones, los sicarios huyeron en motocicletas, pero las cámaras de Segura EP permitieron rastrear su recorrido. Uno de los agresores habría tomado un taxi, mientras que el otro escapó en una camioneta blanca por el peaje de Chongón.
Con base en esa información, la Policía detuvo a Cristian David P. G., de 21 años, ciudadano venezolano con antecedentes por asociación ilícita. Según la investigación, Pineida fue seguido desde kilómetros antes del atentado, y el detenido habría sido contratado para monitorear sus movimientos. Cristian David relató a la Policía que recibió USD 200 por seguir al futbolista, y que fue contactado por un individuo conocido como alias “Katire”, también venezolano. El sospechoso admitió que su rol era reportar los movimientos de Pineida y que, tras el ataque, se refugió en un hotel del centro de Guayaquil, donde fue capturado horas después.
“Los pagos habrían oscilado entre 2.000 y 3.000 dólares. Hubo transferencias de 1.500 y otros valores. Ella sería quien manejaba las cancelaciones y, además, la pareja sentimental del hombre (Cristian Peláez) que organizó la logística del crimen”, indicó una fuente policial. Las investigaciones apuntan a que el móvil estaría vinculado a amenazas previas y conflictos derivados de actividades económicas informales de Fernández Ramírez, pareja del jugador, quien se dedicaba al comercio de celulares en La Bahía y otorgaba préstamos de dinero, generando disputas con deudores. La investigación apunta a dos hipótesis principales, según revela el Diario Correo de Ecuador. La primera sostiene que Guisella, quien era propietaria de locales de venta de celulares en el sector de La Bahía, también se dedicaba al préstamo de grandes sumas de dinero y habría recibido amenazas por parte de personas que no habrían cancelado sus deudas.