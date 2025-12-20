Steven Tyler, cantante de Aerosmith, enfrenta rumores de ruptura con su novia 39 años menor

La relación entre Steven Tyler, de 77 años, y Aimee Preston, de 38, se vio envuelta en especulaciones de ruptura que surgieron y fueron desmentidas en cuestión de horas.
El portal TMZ informó inicialmente que múltiples fuentes aseguraban que la pareja había terminado su relación por razones desconocidas, para posteriormente rectificar con declaraciones de personas cercanas al cantante de Aerosmith que afirmaron que ambos "están bien".
Un representante de Tyler remitió las consultas a la actualización publicada por TMZ, mientras que Preston no respondió a las solicitudes de comentarios.
Tyler y Preston iniciaron su relación en 2014, dos años después de que el músico la contratara como asistente personal.
La diferencia de edad entre ambos (Preston es una década más joven que Liv Tyler, hija del cantante) ha sido objeto de atención mediática desde que hicieron pública su relación en 2016, durante la fiesta anual de los Óscar organizada por Elton John.
El líder de Aerosmith tiene cuatro hijos de relaciones anteriores. Comparte a Liv Tyler, también de 38 años, con la modelo Bebe Buell.
Con su primera esposa, Cynthia Foxe, a quien estuvo casado entre 1978 y 1987, tuvo a Mia Tyler, de 46 años. De su segundo matrimonio con Teresa Barrick, que duró desde 1988 hasta 2006, nacieron Chelsea Anna Tallarico, de 36 años, y Taj Monroe Tallarico, de 34.
La relación de Tyler con Preston ha enfrentado momentos difíciles. En 2022, Julia Holcomb presentó una demanda acusando al músico de agresión sexual cuando ella tenía 16 años, en 1973, y de haberla obligado a abortar.
Tyler negó categóricamente las acusaciones en documentos legales, argumentando que la relación fue consensuada. El caso está programado para juicio en 2026.
Los rumores de separación llegan más de un año después de que Aerosmith anunciara su retirada de los escenarios debido a las lesiones vocales irreversibles de Tyler. "Lamentablemente, está claro que una recuperación completa de su lesión vocal no es posible. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria —como banda de hermanos— de retirarnos de los escenarios", escribió la banda en abril de 2024.