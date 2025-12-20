Steven Tyler, cantante de Aerosmith, enfrenta rumores de ruptura con su novia 39 años menor

Los rumores de separación llegan más de un año después de que Aerosmith anunciara su retirada de los escenarios debido a las lesiones vocales irreversibles de Tyler. "Lamentablemente, está claro que una recuperación completa de su lesión vocal no es posible. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria —como banda de hermanos— de retirarnos de los escenarios", escribió la banda en abril de 2024.