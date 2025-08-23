Cámara de seguridad capta intento de asalto en el que murió el jefe de Inteligencia del INP

Tegucigalpa, Honduras.-Las cámaras de seguridad ubicadas en el negocio en el que se encontraba Frank Morris, jefe Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), y su hija captaron el momento del asalto en el que le quitaron la vida.

En las imágenes se puede ver como un vehículo color gris se estaciona frente a un local de comida donde se encuentran unos jóvenes apoyados sobre un carro rojo.

Las personas dentro del carro gris se tardan unos minutos en salir, pero en cuanto salen se puede ver que van con armas en las manos.

Salen tres personas, una de ellas una mujer, que con armas en mano comienzan a quitarle los teléfonos a las personas que estaban en el local, uno de ellos Frank Morris y su hija.