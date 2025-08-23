Cámara de seguridad capta intento de asalto en el que murió el jefe de Inteligencia del INP

Tegucigalpa, Honduras.-Las cámaras de seguridad ubicadas en el negocio en el que se encontraba Frank Morris, jefe Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), y su hija captaron el momento del asalto en el que le quitaron la vida.
En las imágenes se puede ver como un vehículo color gris se estaciona frente a un local de comida donde se encuentran unos jóvenes apoyados sobre un carro rojo.
Las personas dentro del carro gris se tardan unos minutos en salir, pero en cuanto salen se puede ver que van con armas en las manos.
Salen tres personas, una de ellas una mujer, que con armas en mano comienzan a quitarle los teléfonos a las personas que estaban en el local, uno de ellos Frank Morris y su hija.
Cuando ya están por terminar el asalto, el recién nombrado jefe de Inteligencia intentó tomar a uno de los asaltantes y fue ahí cuando otro de ellos le dispara en al menos cuatro ocasiones.
Tras los disparos, los tres delincuentes se suben al carro y huyen de la zona con rumbo desconocido, mientras que las personas en el lugar gritan al ver a Frank Morris retorciéndose del dolor en el suelo.
Morris fue declarado muerto horas después de haber sido trasladado a un centro asistencial en la capital hondureña.
Sobre los malhechores se conoció que solo se ha logrado dar con el paradero del vehículo usado para delinquir, pero de ellos aún no hay detalles.
Las autoridades han asegurado que los tienen plenamente identificados y que ya comenzaron los operativos para dar con su paradero.