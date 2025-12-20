Miley Cyrus considera "fugarse" con su prometido Maxx Morando en lugar de celebrar otra boda

Miley Cyrus no está entusiasmada con la perspectiva de organizar una segunda ceremonia matrimonial.
Según fuentes cercanas a la pareja consultadas por Us Weekly, la cantante de 33 años y su prometido, el baterista Maxx Morando, de 27, han discutido la posibilidad de fugarse para casarse en una celebración íntima con solo su presencia.
"No está muy entusiasmada con la idea de hacer otra boda", declaró una fuente al medio estadounidense.
La intérprete de "Flowers", que estuvo casada con el actor Liam Hemsworth durante ocho meses antes de separarse en agosto de 2019, se encuentra actualmente "muy feliz y en un lugar bueno y tranquilo".
La pareja, descrita como "muy discreta", planea "definitivamente celebrar a su manera" y busca hacer "algo divertido y significativo que se sienta muy especial para ellos". En esta ocasión, Cyrus está más centrada en el "amor" que en toda la "producción" de una boda, explicó la fuente.
"Han hablado sobre fugarse y hacer algo muy privado con solo ellos dos. Está disfrutando esta etapa de estar comprometida y no tiene prisa por planear nada", añadió el informante.
Aunque su primera boda con Hemsworth también fue relativamente discreta, "no necesariamente quiere ser una 'novia' otra vez ni hacer nada tradicional".
La noticia del compromiso se confirmó el pasado diciembre cuando Cyrus asistió al estreno mundial de "Avatar: Fire and Ash" luciendo un anillo de diamantes en su dedo anular. Poco después, Dan Morando, padre del músico, publicó un mensaje de felicitación en sus redes sociales que ratificó la información.
La cantante habló públicamente sobre su compromiso en el programa "Good Morning America", donde reveló que Morando le propuso matrimonio durante un viaje reciente a Asia. "No soy fácil de sorprender porque me gusta controlar cada situación, y me había rendido completamente", confesó Cyrus. "Y les digo que estaba muy, muy sorprendida".
Cyrus y Morando iniciaron su relación en 2021 después de conocerse en una cita a ciegas. La pareja confirmó su romance un año más tarde cuando fueron fotografiados besándose en Los Ángeles. Desde entonces, han mantenido un perfil bajo en comparación con las relaciones anteriores de la artista.