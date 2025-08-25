Ultiman al papá de Franklin Villeda, empresario asesinado en San Pedro Sula

Tocoa, Colón.- El padre del empresario tocoeño Franklin Villeda, ultimado en un hotel de San Pedro Sula en febrero pasado, fue asesinado en las últimas horas en Corocito, Bonito Oriental, Colón. La víctima respondía al nombre de Carlos Villeda, un hombre de la tercera edad. Según reportes locales, residía en Tocoa, Colón, aunque su muerte se produjo tras un ataque armado en Corocito, a media hora de la ciudad tocoeña. Agentes policiales llegaron al sitio donde perdió la vida e informaron que investigan el hecho. No se reportan detenciones.

El señor era el padre de Franklin Villeda Caballero, el empresario que fue asesinado la noche del miércoles 19 de febrero de 2025, tras reunirse con Rolando Josué Sánchez Salinas, quien se hacía pasar por abogado, en un hotel de San Pedro Sula, donde se concretaría la venta de un inmueble asegurado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). En junio, las autoridades del Ministerio Público encontraron nuevos indicios probatorios contra los acusados del asesinato del empresario Franklin Villeda, al detectar rastros de sangre mediante pruebas de luminol en uno de los vehículos utilizados por los imputados el día del crimen. El hallazgo fortalece la tesis de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, que acusa a tres policías y a Rolando Josué Sánchez Salinas de la presunta participación en el homicidio en el hotel sampedrano. El vehículo donde se encontraron las manchas de sangre fue rentado por Sánchez Salinas, según consta en el expediente judicial que se sigue contra los tres agentes policiales y el supuesto profesional del derecho.