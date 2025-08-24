Joven muere por volqueta averiada que invadía mitad del carril en carretera al sur

Perla Sarahí Valle González (22) murió trágicamente al impactar su motocicleta contra una volqueta mal estacionada y sin señalización en la carretera hacia el Sur de Honduras. La víctima, conocida por su alegría y trabajo en una gasolinera, se dirigía a su trabajo.
La joven viajaba en una moto automática cuando se encontró de frente con el pesado vehículo, que invadía parte del carril y no tenía señalización.
Tras el fuerte impacto, la motocicleta quedó incrustada en la carrocería de la volqueta, mientras que el cuerpo de la víctima permaneció recostado sobre la moto.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 31 de la carretera hacia el Sur, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre la tragedia.
La víctima fue identificada como Perla Sarahí Valle González, originaria de Danlí, El Paraíso, pero residente en Sabanagrande por motivos de trabajo.
Compañeros y conocidos la recordaron como una joven alegre, responsable y servicial en su labor como bombera de una gasolinera en La Trinidad, Sabanagrande.
Además de su empleo en la estación de servicio, Valle prestó servicio militar, lo que refleja su compromiso con la comunidad y el país.
La escena del accidente generó indignación, ya que la volqueta permanecía abandonada, en mal estado y sin ningún tipo de advertencia para los conductores.
La imagen muestra claramente como la volqueta no tenía ninguna señalización y además invadía la mitad del carril.
Autoridades forenses llegaron al lugar para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue judicial.
Pobladores de la zona y clientes habituales de la gasolinera lamentaron profundamente la partida de Perla Sarahí, recordándola como una joven trabajadora y de espíritu solidario.