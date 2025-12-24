Exalcalde, empresario y el que "activa la racha”: carrera política de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras

Con una trayectoria que combina el sector privado y el servicio público, Nasry Asfura, empresario de la construcción de 67 años y exalcalde del Distrito Central, fue declarado este día como el nuevo presidente electo de Honduras, tras obtener más de 1.4 millones de votos en las urnas.
Fue en su segundo intento por alcanzar la presidencia que Asfura logró llevar nuevamente al Partido Nacional a la Casa Presidencial. En su primera candidatura, en las elecciones de 2021, se ubicó en el segundo lugar con cerca del 37 por ciento de los votos, frente a la entonces candidata y aun presidenta, Xiomara Castro.
El ahora mandatario electo se impuso en una contienda cerrada, en la que la diferencia con el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, fue menor a los 30 mil votos, consolidándose así como el ganador del proceso electoral 2025.
Conocido popularmente como “Tito” o “Papi a la orden”, Nasry Asfura ha construido una imagen política basada en la cercanía con la población, el trabajo territorial y un discurso enfocado en la resolución práctica de los problemas que afectan a los hondureños.
Antes de su carrera política de alto perfil, Asfura se dedicó al rubro de la construcción como empresario. Su incursión en la administración pública inició en la década de los noventa, cuando se desempeñó como asistente y miembro administrativo de la Alcaldía del Distrito Central, para luego ejercer como regidor municipal.
En 2009 fue electo diputado al Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán. Posteriormente, entre 2010 y 2011, dirigió el Fondo Hondureño de Inversión Social, institución creada para impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario.
Uno de los cargos más relevantes de su carrera fue la Alcaldía del Distrito Central, a la que llegó en 2014 y donde fue reelecto para un segundo período, permaneciendo en el cargo hasta 2022.
Durante su gestión, su formación en ingeniería y construcción se reflejó en una fuerte apuesta por la infraestructura vial y obras urbanas.
Con su llegada a la presidencia, Asfura devuelve al Partido Nacional al poder tras cuatro años fuera del Ejecutivo, luego de que el último presidente nacionalista, Juan Orlando Hernández, fuera extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por cargos relacionados con narcotráfico,. Aunque ahora está en libertad tras ser indultado por Donald Trump.
Durante su campaña, Asfura utilizó el mensaje “Honduras, volveremos a estar bien” como eje central de su discurso, con el que buscó transmitir esperanza y un nuevo rumbo para el país.
También, alcanzó la viralidad en redes sociales al sumarse a trends como "activar la racha" (secuencia de mensajes entre o dos más personas en TikTok, ganando así cercanía con el público joven.
Militantes nacionalistas celebran que una figura identificada con el trabajo, el servicio y la cercanía con la gente llegue a la silla presidencial, en medio de grandes desafíos para el país, como mejorar la calidad de la salud, el empleo, la educación y la seguridad. Asfura deberá tomar posesión el próximo 27 de enero de 2026.