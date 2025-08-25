Hallan sin vida a agricultor en solitaria calle de Taulabé, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Con signos de violencia fue encontrado el cuerpo sin vida de un agricultor la mañana de este lunes en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Taulabé, Comayagua, zona central de Honduras. La víctima respondía al nombre de Genaro Guevara, conocido por los pobladores como "Nayo". Su cuerpo fue dejado a la orilla de una calle de tierra, entre la maleza, donde fue hallado por habitantes de la zona.

Tras el hallazgo del cadáver, elementos de la Policía Nacional se apersonaron al sector y confirmaron el fallecimiento. No obstante, hasta las 9:40 de la mañana no habían brindado detalles sobre la forma de su muerte. Familiares y vecinos también llegaron a la escena del crimen, a la espera de que los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realicen las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

Muertes violentas