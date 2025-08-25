  1. Inicio
Hallan sin vida a agricultor en solitaria calle de Taulabé, Comayagua

El cadáver fue encontrado en una solitaria calle del municipio de Taulabé, en el departamento de Comayagua. Hasta ahora se desconoce cómo le quitaron la vida

  • 25 de agosto de 2025 a las 10:01
El cuerpo fue encontrado por pobladores de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades.

Foto: Cortesía HCH.

Comayagua, Honduras.- Con signos de violencia fue encontrado el cuerpo sin vida de un agricultor la mañana de este lunes en la carretera CA-5, a la altura del municipio de Taulabé, Comayagua, zona central de Honduras.

La víctima respondía al nombre de Genaro Guevara, conocido por los pobladores como "Nayo". Su cuerpo fue dejado a la orilla de una calle de tierra, entre la maleza, donde fue hallado por habitantes de la zona.

Tras el hallazgo del cadáver, elementos de la Policía Nacional se apersonaron al sector y confirmaron el fallecimiento. No obstante, hasta las 9:40 de la mañana no habían brindado detalles sobre la forma de su muerte.

Familiares y vecinos también llegaron a la escena del crimen, a la espera de que los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realicen las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

Muertes violentas

Comayagua es uno de los departamentos más violentos de Honduras. Según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 16 de agosto de 2025 esta región registra 100 homicidios.

Lo anterior representa el 7% de las muertes violentas a nivel nacional, que hasta la fecha mencionada ascienden a 1,438 crímenes.

