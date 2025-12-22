Funadniquem llama a los padres para evitar que lo menores manipulen artefactos con pólvora

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem) hicieron un importante llamado a los padres de familia para evitar que sus hijos usen pólvora durante la temporada navideña y de fin de año. Previo a las festividades, el presidente de la fundación, Omar Mejía, envió un mensaje a los padres para que eviten que sus hijos manipulen artefactos hechos con pólvora, como son los cohetes que durante esta época su uso incrementa. "Reiteramos el llamado a los padres de familia y a la población en general para que hagan un uso responsable de la pólvora durante esta época navideña", dijo el médico.

Agregó que en lo que va de este año la fundación ha atendido un total de 450 menores que resultaron con quemaduras por diferentes causas. Sin embargo, aclaró que la mayoría de las quemaduras que sufrieron los menores fueron provocadas por líquidos calientes, siendo está causa que más daños ocasiona a la integridad física de los menores. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Muchas de estas incidencias ocurren por descuido y podrían evitarse con mayor vigilancia, señalaron las autoridades. "Estos incidentes son prevenibles y afectan especialmente a los menores de edad, dejando secuelas físicas y psicológicas de por vida", enfatizó el doctor Mejía. El médico destacó el caso de un niño de 6 años originario de Intibucá, quien sufrió severas quemaduras en la pierna y los genitales tras manipular 55 chifladores que llevaba en una bolsita y que se le encendieron accidentalmente. Este es uno de los primeros casos que se reportan por el uso de pólvora, previo a las festividades de Navidad y Año Nuevo. Según las estadísticas del Centro Hondureño para el Niño Quemado (CEHNIQ), entre enero y noviembre un total 10 infantes han sufrido lesiones a causa de la pólvora. El menor permaneció hospitalizado durante 15 días en el CEHNIQ, donde fue sometido a al menos 10 intervenciones quirúrgicas. Actualmente, el niño ha sido dado de alta y se encuentra en recuperación.