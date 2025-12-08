Registran primeros niños con quemaduras por pólvora en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.— El Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula ya reportó los primeros pacientes con quemaduras provocadas por pólvora de la temporada navideña.
De acuerdo con la información brindada por las autoridades hospitalarias, en los últimos 15 días, han atendido tres niños con quemaduras entre leves y graves.
“Dos de ellos tenían quemaduras leves, que solo se limpiaron y se manejaron ambulatoriamente”, aseguró David Mendoza, jefe de emergencia pediátrica.
En el tercer caso, en cambio, el menor tuvo que ser hospitalizado, ya que varios “chifladores” le explotaron en la bolsa del pantalón y le causaron lesiones graves en su área genital.
“Fue ingresado para limpieza en la sala de operaciones, con una buena evolución. Ya fue dado de alta”, aseguró Mendoza.
El doctor lamentó que “no hemos ni empezado con las fechas pico de estas celebraciones y ya hemos tenido niños quemados”.
En consecuencia, envió un mensaje a los padres de familia: “cero pólvora, la pólvora es un explosivo, no es un juguete, no es un juego, entonces no hay justificación para que celebremos las Navidades con tragedias, porque es algo que se puede evitar”.
De acuerdo con Mendoza, el año anterior —2024—, lo cerraron con 20 pacientes con quemaduras por pólvora. Esperan que este año la cifra sea menor.