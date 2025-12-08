  1. Inicio
Registran primeros niños con quemaduras por pólvora en San Pedro Sula

El Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, registró los primeros niños con quemaduras provocadas por pólvora. Doctores hacen llamado a padres de familia

  • 08 de diciembre de 2025 a las 13:11
Las autoridades hospitalarias lamentaron que “no hemos ni empezado con las fechas pico de estas celebraciones y ya hemos tenido niños quemados”.

Foto: EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras.— El Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula ya reportó los primeros pacientes con quemaduras provocadas por pólvora de la temporada navideña.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades hospitalarias, en los últimos 15 días, han atendido tres niños con quemaduras entre leves y graves.

“Dos de ellos tenían quemaduras leves, que solo se limpiaron y se manejaron ambulatoriamente”, aseguró David Mendoza, jefe de emergencia pediátrica.

Casos de niños quemados por pólvora en Honduras disminuyen en 2024

En el tercer caso, en cambio, el menor tuvo que ser hospitalizado, ya que varios “chifladores” le explotaron en la bolsa del pantalón y le causaron lesiones graves en su área genital.

“Fue ingresado para limpieza en la sala de operaciones, con una buena evolución. Ya fue dado de alta”, aseguró Mendoza.

El doctor lamentó que “no hemos ni empezado con las fechas pico de estas celebraciones y ya hemos tenido niños quemados”.

Diez menores ingresados con quemaduras por pólvora este año registra CEHNIQ

En consecuencia, envió un mensaje a los padres de familia: “cero pólvora, la pólvora es un explosivo, no es un juguete, no es un juego, entonces no hay justificación para que celebremos las Navidades con tragedias, porque es algo que se puede evitar”.

De acuerdo con Mendoza, el año anterior —2024—, lo cerraron con 20 pacientes con quemaduras por pólvora. Esperan que este año la cifra sea menor.

