Nelson Ávila presenta recurso electoral para conteo voto por voto ante la fiscalía

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Innovación y Unidad (PINU), Nelson Ávila, anunció este lunes un recurso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio Público un recurso de voto por voto ante las denuncias de supuesto fraude y lentitud en el escrutinio de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre.

A su llegada a la Fiscalía, Ávila afirmó que presenta el recurso como un ciudadano que espera se respete la voluntad del pueblo en las urnas.

"Mi objetivo como ciudadano es que el pueblo hondureño sepa que su voluntad popular es respetada porque todos nosotros hemos pedido elecciones libres, honestas y democráticas. Mi presencia aquí es que la Fiscalía investigue voto por voto con el acta y que verifique si el acta es exactamente la misma con las firmas correspondientes de la Junta Receptora de Votos".

"Esperamos, en consecuencia, se proceda conforme a ley, para que sea la Constitución la que impere y no una ley que ha sido lamentablemente violentada tanto por fraudes electrónicos como por fraudes físicos, y también el trasiego de credenciales que se investigue al máximo", añadió.

A través de sus redes sociales, el político informó que presentará el "recurso electoral de conteo voto por voto comparado con actas y verificación de firmas de la Junta Receptora de Votos (JRV)".

El también economista mencionó que actualmente se está llevando a cabo un fraude sistémico muy evidente, además afirmó que existe un patrón en los resultados.