CNE mantiene sin actualizar conteo de alcaldías del Distrito Central pese a reactivación

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a funcionar este lunes después de permanecer inactivo por más de 70 horas, según informaron las autoridades. No obstante, el nivel municipal del Distrito Central sigue sin registrar actualizaciones desde el pasado jueves 4 de diciembre.

De acuerdo con la última carga de datos disponible este lunes 8 de diciembre a las 9:25 a.m., el alcalde y candidato de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, se mantiene en primer lugar con 142,963 votos. Le sigue el candidato nacionalista Juan Diego Zelaya, con 141,966 papeletas, una diferencia de 997 votos con el 90.58 % de las actas procesadas.

El tercer lugar lo ocupa Eliseo Castro, del Partido Liberal, con 73,993 votos. Más atrás figuran Ever Velásquez, de Democracia Cristiana, con 10,311, y Ana Castro, del Partido PINU-SD, con 7,541 votos. Estos números no presentan variación desde la última actualización del jueves 4 de diciembre.