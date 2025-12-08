  1. Inicio
CNE mantiene sin actualizar conteo de alcaldías del Distrito Central pese a reactivación

El sistema de divulgación del CNE volvió a operar tras más de 70 horas inactivo, pero los datos municipales del Distrito Central siguen sin cambios desde el jueves

  • 08 de diciembre de 2025 a las 09:13
El CNE reactivó su plataforma de divulgación, pero el conteo de alcaldías del Distrito Central sigue sin cambios desde las 4 de la tarde del jueves.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a funcionar este lunes después de permanecer inactivo por más de 70 horas, según informaron las autoridades. No obstante, el nivel municipal del Distrito Central sigue sin registrar actualizaciones desde el pasado jueves 4 de diciembre.

De acuerdo con la última carga de datos disponible este lunes 8 de diciembre a las 9:25 a.m., el alcalde y candidato de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, se mantiene en primer lugar con 142,963 votos. Le sigue el candidato nacionalista Juan Diego Zelaya, con 141,966 papeletas, una diferencia de 997 votos con el 90.58 % de las actas procesadas.

El tercer lugar lo ocupa Eliseo Castro, del Partido Liberal, con 73,993 votos. Más atrás figuran Ever Velásquez, de Democracia Cristiana, con 10,311, y Ana Castro, del Partido PINU-SD, con 7,541 votos. Estos números no presentan variación desde la última actualización del jueves 4 de diciembre.

Juan Diego Zelaya confía en que gana "por un margen estrecho" la alcaldía del DC

Mientras tanto, el nivel presidencial sí mostró movimiento este lunes. Nasry Asfura del Partido Nacional lidera el conteo con 1,132,429 votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,112,610 papeletas, con el 87.96 % de las actas escrutadas. La candidata de Libre, Rixi Moncada, continúa en tercer lugar con 543,675 votos.

Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López reiteraron en conferencia de prensa que los retrasos responden a fallas técnicas en el sistema.

Hall, presidenta del CNE, afirmó en su cuenta de X que los resultados comenzaron a actualizarse tras ejecutar acciones técnicas acompañadas de auditoría externa.

Aldana y Juan Diego Zelaya disputan reñida carrera por la Alcaldía del Distrito Central

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

