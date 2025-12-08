María Elvira Salazar tras llamado de insurrección de Libre: "ahora buscan culpables y generan caos"

Según la congresista republicana, Libre recibió el "rechazo contundente" por el pueblo hondureño y no acepta la "decisión democrática del pueblo"

     Foto: X/@MaElviraSalazar
  • 08 de diciembre de 2025 a las 07:39

Washington, Estados Unidos.- La congresista republicana, María Elvira Salazar, reaccionó al llamado de Libertad y Refundación (Libre) a desconocer los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, y afirmó que el partido está buscando generar caos.

A través de su cuenta de X, la congresista sostuvo que a Libre le duele el "rechazo contundentemente el socialismo y su eterno fracaso".

"En vez de aceptar la decisión democrática del pueblo, ahora buscan culpables y generan caos para no admitir su derrota", señaló.

Agregó: "El pueblo hondureño les dijo ¡basta! a la mafia de los Zelayas y a su proyecto autoritario que tanto daño le ha hecho a Honduras".

Libre desconoce resultados de elecciones, convoca a protestas y prohíbe a funcionarios hacer transición

A una semana de las elecciones -7 de diciembre- Libre, a través de su candidata Rixi Moncada, convocó a protestas el próximo sábado 13 de diciembre, donde ordenó movilizaciones, asambleas locales, departamentales, protestas, paros y plantones

Además, Moncada afirmó que las elecciones se llevaron a cabo bajo la coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción de Donald Trump y la oligarquía aliada que embistieron al pueblo con un golpe electoral”, señaló Moncada, que está en tercer lugar, y con una gran diferencia de votos, en comparación a Salvador Nasralla y Nasry "Tito" Asfura.

Scherly Arriaga anuncia que pone su diputación a disposición de 'Mel' Zelaya

De igual forma, Libre desautorizó a todos sus funcionarios públicos a no cooperar en la transición de gobierno con "los enemigos del pueblo" y autores del "golpe electoral", que tanto ha denunciado su partido político.

“Aquí nadie se rinde, no al golpe electoral, no a la injerencia”, concluyó Moncada frente a la militancia presente en la sede de Libre.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

