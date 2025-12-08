María Elvira Salazar tras llamado de insurrección de Libre: "ahora buscan culpables y generan caos"

Washington, Estados Unidos.- La congresista republicana, María Elvira Salazar, reaccionó al llamado de Libertad y Refundación (Libre) a desconocer los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, y afirmó que el partido está buscando generar caos.

A través de su cuenta de X, la congresista sostuvo que a Libre le duele el "rechazo contundentemente el socialismo y su eterno fracaso".

"En vez de aceptar la decisión democrática del pueblo, ahora buscan culpables y generan caos para no admitir su derrota", señaló.

Agregó: "El pueblo hondureño les dijo ¡basta! a la mafia de los Zelayas y a su proyecto autoritario que tanto daño le ha hecho a Honduras".