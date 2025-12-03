Aldana y Juan Diego Zelaya disputan reñida carrera por la Alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanzó este miércoles en el conteo de votos a nivel municipal y confirmó una contienda sumamente ajustada por la Alcaldía del Distrito Central, donde los candidatos Jorge Aldana, de Libertad y Refundación (Libre), y Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, se disputan voto a voto la capital.
Con el 87% de las actas procesadas, el actual alcalde Jorge Aldana lidera la carrera con 137,928 votos, mientras que Juan Diego Zelaya le sigue muy de cerca con 135,659 sufragios.
La diferencia entre ambos asciende a apenas 2,269 votos, según la actualización registrada a las 6:47 a. m.
En tercer lugar, aparece Eliseo Castro, del Partido Liberal, con 71,533 votos. Le siguen Ever Velásquez, de la Democracia Cristiana, con 9,973 votos (2.75%), y Ana Castro, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, que suma 7,335 (2.02%).
Los datos preliminares reflejan una disputa tan cerrada que la definición podría cambiar a medida avanzan las últimas etapas del escrutinio. Aunque Aldana mantiene una ligera ventaja, el CNE aún no ha declarado un ganador, y cada voto continúa siendo determinante. El organismo electoral señaló que el resultado definitivo dependerá del procesamiento total de actas.
Las elecciones generales se celebraron el domingo 30 de noviembre de 2025, cuando los hondureños eligieron presidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.