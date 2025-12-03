Aldana y Juan Diego Zelaya disputan reñida carrera por la Alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanzó este miércoles en el conteo de votos a nivel municipal y confirmó una contienda sumamente ajustada por la Alcaldía del Distrito Central, donde los candidatos Jorge Aldana, de Libertad y Refundación (Libre), y Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, se disputan voto a voto la capital.

Con el 87% de las actas procesadas, el actual alcalde Jorge Aldana lidera la carrera con 137,928 votos, mientras que Juan Diego Zelaya le sigue muy de cerca con 135,659 sufragios.

La diferencia entre ambos asciende a apenas 2,269 votos, según la actualización registrada a las 6:47 a. m.