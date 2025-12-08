"Se fueron para siempre": Tomás Zambrano asegura que a Libre le espera más rechazo del pueblo

Tegucigalpa, Honduras.- El actual jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, envió un mensaje al Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes hasta el momento se mantienen en tercer lugar a nivel presidencial en los resultados electorales. Reposteando un X de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien reaccionó al llamado de Libre a desconocer los resultados de las elecciones, recriminó que buscan generar caos. "En vez de aceptar la decisión democrática del pueblo, ahora buscan culpables y generan caos para no admitir su derrota", señaló Salazar.

Por su parte, Tomás Zambrano, a quien los resultados de este momento lo posicionan como diputado reelecto por el departamento de Valle, posteó que "Libre fue derrotado contundentemente por la democracia". Zambrano sostuvo que fueron "humillados en las urnas por un pueblo cansado de su discurso de odio y división" y que, pese a ello, "no aprenden de los errores y siguen citando al caos y la destrucción de las instituciones".