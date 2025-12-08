UNAH advierte que anular las elecciones amenaza la estabilidad democrática

Tegucigalpa, Honduras.-La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) calificó este lunes la solicitud de nulidad electoral presentada por el partido Libertad y Refundación (Libre) como una “amenaza a la estabilidad democrática”, al advertir que solo es válida cuando se demuestra un fraude estructural con pruebas plenas.

En un comunicado, la institución recordó que la nulidad es una figura jurídica excepcional y de aplicación restrictiva. Señaló que no puede utilizarse como mecanismo político ni para revertir "derrotas electorales", sino únicamente para proteger la voluntad popular cuando ha sido sustituida mediante fraude comprobado.

La UNAH advirtió que anular las elecciones sin acreditar un fraude equivalente vulneraría la soberanía popular y afectaría los cimientos del Estado democrático de derecho.

Entre las consecuencias mencionó la pérdida de legitimidad del origen del poder, una crisis de gobernabilidad, la judicialización extrema de la política, el deterioro del clima de inversión y un aumento de la conflictividad social.