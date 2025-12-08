UNAH advierte que anular las elecciones amenaza la estabilidad democrática

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras afirmó que la nulidad general del proceso es “jurídicamente improcedente” y provocaría una crisis institucional

  • UNAH advierte que anular las elecciones amenaza la estabilidad democrática

    La UNAH señaló que la nulidad electoral solo procede cuando se demuestra un fraude estructural con pruebas determinantes.

     Foto: EL HERALDO
  • 08 de diciembre de 2025 a las 07:51

Tegucigalpa, Honduras.-La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) calificó este lunes la solicitud de nulidad electoral presentada por el partido Libertad y Refundación (Libre) como una “amenaza a la estabilidad democrática”, al advertir que solo es válida cuando se demuestra un fraude estructural con pruebas plenas.

En un comunicado, la institución recordó que la nulidad es una figura jurídica excepcional y de aplicación restrictiva. Señaló que no puede utilizarse como mecanismo político ni para revertir "derrotas electorales", sino únicamente para proteger la voluntad popular cuando ha sido sustituida mediante fraude comprobado.

La UNAH advirtió que anular las elecciones sin acreditar un fraude equivalente vulneraría la soberanía popular y afectaría los cimientos del Estado democrático de derecho.

Entre las consecuencias mencionó la pérdida de legitimidad del origen del poder, una crisis de gobernabilidad, la judicialización extrema de la política, el deterioro del clima de inversión y un aumento de la conflictividad social.

Ante ese escenario, la institución recomendó preservar los resultados del sufragio, corregir fallas técnicas mediante auditorías, subsanar irregularidades formales y verificar los datos a través de recuentos.

El documento subraya que una nulidad sin pruebas de fraude violaría el principio de conservación del acto electoral y afectaría la seguridad jurídica del sistema democrático.

También sostuvo que los argumentos presentados por Libre no acreditan causales determinantes: el TREP no tiene valor decisorio, las inconsistencias numéricas no fueron individualizadas, la biometría no es un requisito constitucional, la violencia no fue demostrada como generalizada y la injerencia extranjera no constituye causal de nulidad.

La UNAH concluyó que la nulidad general del proceso es “jurídicamente improcedente, constitucionalmente insostenible y políticamente riesgosa”, y reiteró que lo procedente es la auditoría, la verificación y la corrección institucional de las irregularidades, respetando la soberanía popular y la estabilidad del Estado.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

