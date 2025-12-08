Resultados electorales no se actualizan pese a promesa del CNE: más de dos días sin avances

"Esta noche (domingo 7 de diciembre), por mayoría de votos, con el voto a favor de la consejera López y su servidora, se recibieron los informes de las dos empresas y se instruyó a cada uno de los tres codirectores en sistemas del CNE que procedan a la ejecución del triple sellado del software del proceso de contingencia 2, cumpliendo con el artículo 282 de la Ley Electoral de Honduras", dijo Ana Paola Hall la noche del domingo.

Tegucigalpa, Honduras.- Congelados permanecen los resultados electorales, pese a la promesa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que se reanudarían la noche del pasado domingo 7 de diciembre.

En una conferencia de prensa, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López prometieron que el sistema de divulgación de resultados se actualizaría; sin embargo, desde las 8:00 de la noche que lo anunciaron hasta las 6:30 de la mañana de este lunes, los resultados seguían igual que hace tres días.

Desde el viernes 5 de diciembre, alrededor de las 17:30, los resultados se congelaron y ya suman más de 48 horas sin que los datos se muevan.

A poco más de una semana de las elecciones generales en Honduras, el país aún no sabe quién será el sucesor de Xiomara Castro.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El CNE, además de asegurar que el sistema de divulgación actualizaría resultados, prometió que "la divulgación de los datos incorpora información estadística de dos vertientes: por un lado, incluye los datos de las juntas receptoras de votos que habían sido transmitidas, pero que figuraban con valor cero en cada uno de los partidos".

"Son 1,476 actas del nivel presidencial, 1,677 actas del nivel de diputados y 1,798 actas del nivel de corporaciones municipales. Esas actas provienen de todos los departamentos del país", acotó.

La incertidumbre crece. Muchos hondureños han estado pendientes de la actualización de resultados, pero estos siguen reflejando las mismas cifras que hace más de 60 horas.