Consejeras del CNE anuncian restablecimiento de transmisión de resultados de elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de más de 48 horas sin actualizaciones en la transmisión de resultados preliminares de las elecciones generales en Honduras, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) informaron que esta noche se restablecerá la difusión de resultados, a través de la página web que permanecía paralizada.

La presidenta del órgano electoral, Ana Paola Hall y la consejera vocal, Cossette López, indicaron en una conferencia de prensa, que tras una reunión -con ausencia de su colega, Marlon Ochoa, se determinó, por mayoría de votos, con el voto a favor de López y Hall, que se proceda con el triple sellado del sistema, un paso indispensable para que se reactive la divulgación de resultados de las elecciones, aunque no se especificó a qué hora.

"Se recibieron los informes de las dos empresas, tanto como de la implementadora ASD y la de auditoría externa, y se instruyó que procedan con el triple sellado", dijo la consejera López.



Las consejeras explicaron que la divulgación de los datos incorpora información estadística de dos vertientes: por un lado, se incluyen datos de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que habían sido transmitidas, pero que figuraban con valores equivalentes a cero, en cada uno de los partidos, estas corresponden a 1466 actas del nivel presidencial, 1677 de diputados y 1798 de corporaciones municipales, provenientes de los 18 departamentos. Y, por otro lado, se ejecuta el proceso de divulgación de la contingencia 2, que significa que se incorporarán en el sistema de divulgación en las próximas horas los datos de las actas que no se transmitieron desde los centros de votación o contingencia 1; en este segundo escenario son 7,776 actas en total, las cuales se dividen en: 2,294 a nivel presidencial, 2,686 a nivel de diputados y 2,786 de corporaciones municipales.



En total, incluyendo ambas vertientes, son 12,717 actas, de acuerdo al informe proporcionado por el CNE.

"Se han recibido suficientes elementos técnicos de la empresa grupo ASD y de la empresa de auditoría externa CGTS y del equipo técnico del CNE, que adicionalmente trasladan certeza sobre la inmutabilidad de la data procesada, que actualmente se encuentra tanto en el CNE como en los servidores de los partidos políticos", indicó López.