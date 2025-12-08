Policía lanza cono a motociclista que no se detuvo en un retén de Taulabé

Tegucigalpa, Honduras.- Un agente de la Policía Nacional (PN) causó polémica el domingo -7 de diciembre- luego de que le lanzara un cono de seguridad a un motociclista que intentaba huir de un retén policial.
El hecho ocurrió en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua. El joven se conducía por la carretera CA-5 donde agentes policiales realizaban un operativo.
El polémico momento quedó capturado en un video, que, posteriormente, se viralizó en redes sociales. La secuencia generó debate sobre si la acción tomada por el agente era la más adecuada.
En el video se logra observar como el motociclista se niega a realizar el alto correspondiente en el retén. En consecuencia, el policía toma un cono y se lo lanza por la espalda.
Segundos después de recibir el golpe, el joven pierde el equilibro y se desploma sobre la carretera.
Inicialmente, las personas que estaban en el lugar se burlaron de lo ocurrido; no obstante, al percatarse de la caída del motociclista, corrieron hasta su lugar para intentar auxiliarlo.
De acuerdo con la información preliminar, aunque el joven resultó con algunas heridas, debido a su caída, no fue de gravedad.
Hasta el momento, las autoridades policiales no han brindado mayor información sobre lo ocurrido en la zona y las medidas que tomaron con el motociclista.