Policía lanza cono a motociclista que no se detuvo en un retén de Taulabé

Tegucigalpa, Honduras.- Un agente de la Policía Nacional (PN) causó polémica el domingo -7 de diciembre- luego de que le lanzara un cono de seguridad a un motociclista que intentaba huir de un retén policial.

El hecho ocurrió en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua. El joven se conducía por la carretera CA-5 donde agentes policiales realizaban un operativo.

El polémico momento quedó capturado en un video, que, posteriormente, se viralizó en redes sociales. La secuencia generó debate sobre si la acción tomada por el agente era la más adecuada.