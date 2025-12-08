  1. Inicio
  2. · Sucesos

Policía lanza cono a motociclista que no se detuvo en un retén de Taulabé

El motociclista intentaba huir del retén, sin embargo, el policía le lanzó un cono en la espalda y lo derribó. Aunque resultó con algunas heridas, no fue nada grave

  • 08 de diciembre de 2025 a las 09:36
Policía lanza cono a motociclista que no se detuvo en un retén de Taulabé

El polémico momento quedó capturado en un video, que, posteriormente, se viralizó en redes sociales. La secuencia generó debate sobre si la acción tomada por el agente era la más adecuada.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un agente de la Policía Nacional (PN) causó polémica el domingo -7 de diciembre- luego de que le lanzara un cono de seguridad a un motociclista que intentaba huir de un retén policial.

El hecho ocurrió en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua. El joven se conducía por la carretera CA-5 donde agentes policiales realizaban un operativo.

El polémico momento quedó capturado en un video, que, posteriormente, se viralizó en redes sociales. La secuencia generó debate sobre si la acción tomada por el agente era la más adecuada.

Policía que mató a Ángel López, en Ocotepeque, es presentado ante la Fiscalía

En el video se logra observar como el motociclista se niega a realizar el alto correspondiente en el retén. En consecuencia, el policía toma un cono y se lo lanza por la espalda.

Segundos después de recibir el golpe, el joven pierde el equilibro y se desploma sobre la carretera.

Inicialmente, las personas que estaban en el lugar se burlaron de lo ocurrido; no obstante, al percatarse de la caída del motociclista, corrieron hasta su lugar para intentar auxiliarlo.

Motociclista muere tras impactar contra una rastra estacionada en Puerto Cortés

De acuerdo con la información preliminar, aunque el joven resultó con algunas heridas, debido a su caída, no fue de gravedad.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han brindado mayor información sobre lo ocurrido en la zona y las medidas que tomaron con el motociclista.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias