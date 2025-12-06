  1. Inicio
Motociclista muere tras impactar contra una rastra estacionada en Puerto Cortés

Un joven de apenas 25 años perdió la vida este sábado luego de estrellarse en su motocicleta contra una rastra que se encontraba estacionada

  • 06 de diciembre de 2025 a las 11:22
De acuerdo con la información preliminar, el joven habría chocado contra una rastra que se encontraba estacionada en el trayecto por el que se dirigía.

 Foto: Cortesía

Puerto Cortés, Honduras.- Un joven motociclista perdió la vida tras sufrir un fuerte accidente la mañana de este sábado -6 de diciembre-en la aldea Brisas de Tramade, en Puerto Cortés.

La víctima fue identificada como Carlos Eduardo López, de apenas 25 años, quien se dirigía a su vivienda luego de salir de su jornada laboral, cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con la información preliminar, el joven habría chocado contra una rastra que se encontraba estacionada en el trayecto por el que se dirigía.

Aparentemente, el fuerte impacto le provocó golpes de gravedad que comprometieron su vida. Aunque fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, llegó sin signos vitales.

El cuerpo sin vida del joven permanece en la sala de emergencias del hospital, al que fue trasladado inicialmente.

Las autoridades hospitalarias se encuentran a la espera de la llegada del equipo de Medicina Forense para que realicen el levantamiento correspondiente.

