Motociclista muere tras impactar contra una rastra estacionada en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.- Un joven motociclista perdió la vida tras sufrir un fuerte accidente la mañana de este sábado -6 de diciembre-en la aldea Brisas de Tramade, en Puerto Cortés.

La víctima fue identificada como Carlos Eduardo López, de apenas 25 años, quien se dirigía a su vivienda luego de salir de su jornada laboral, cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con la información preliminar, el joven habría chocado contra una rastra que se encontraba estacionada en el trayecto por el que se dirigía.