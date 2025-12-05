  1. Inicio
"Van a llevar fuego": predicador Santiago Zúniga, tras presunto accidente

En horas de la tarde trascendió que el reconocido predicador Santiago Zúniga, sufrió un accidente vehicular en Talanga, generando preocupación en redes

  • 05 de diciembre de 2025 a las 15:12
El predicador Santiago Zúniga sufrió un accidente vehicular.

Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- En horas de la tarde de este viernes 5 de diciembre trascendió que el predicador Santiago Zúniga, más conocido en redes sociales como el apóstol "Chago", sufrió un accidente de tránsito en el municipio de Talanga, Francisco Morazán.

Según las diversas publicaciones en redes, "Chago" se conducía en una camioneta Toyota Prado, con destino a Nicaragua, cuando se salió de la vía por las "malas condiciones de la carretera", perdiendo el control de la unidad.

Sin embargo, el conocido predicador se pronunció a través de redes sociales para desmentir el hecho. "Van a llevar fuego", manifestó.

Esta imagen inundó las redes, con información que aseguraba que "Chago" sufrió un accidente.

(Foto: redes sociales)

La noticia del presunto accidente generó revuelo revuelo en redes sociales, debido a una imagen que estuvo circulando en la que se ve un vehículo accidentado a la orilla de la calle, presuntamente de su pertenencia.

Los seguidores del popular "Chago", esperan que se pronuncie nuevamente para brindar más detalles del supuesto accidente que recorrió las redes durante toda la tarde.

