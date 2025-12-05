"Van a llevar fuego": predicador Santiago Zúniga, tras presunto accidente

Tegucigalpa, Honduras.- En horas de la tarde de este viernes 5 de diciembre trascendió que el predicador Santiago Zúniga, más conocido en redes sociales como el apóstol "Chago", sufrió un accidente de tránsito en el municipio de Talanga, Francisco Morazán.

Según las diversas publicaciones en redes, "Chago" se conducía en una camioneta Toyota Prado, con destino a Nicaragua, cuando se salió de la vía por las "malas condiciones de la carretera", perdiendo el control de la unidad.

Sin embargo, el conocido predicador se pronunció a través de redes sociales para desmentir el hecho. "Van a llevar fuego", manifestó.