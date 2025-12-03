  1. Inicio
Simpatizante fallece tras accidente en caravana política en Namasigüe

Un seguidor del Partido Nacional murió tras un choque entre dos vehículos durante la caravana por el triunfo de Edwin Lindo en Namasigüe, Choluteca

La colisión entre dos vehículos durante una caravana política en Namasigüe dejó un fallecido y varios heridos.

 Foto: cortesía Diario Namasigu

Namasigüe, Choluteca.- Un simpatizante del Partido Nacional murió la noche del martes a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tránsito ocurrido durante una caravana política en celebración de Edwin Lindo, aspirante a la Alcaldía de Namasigüe, Choluteca.

El choque entre un pick-up y un turismo se registró la noche del 1 de diciembre en el sector de Caguano, donde al menos diez personas resultaron lesionadas.

Entre ellos se encontraba Ramiro Benítez, originario de Yolorán, quien no resistió las heridas y murió este 2 de diciembre.

Según el portavoz de la Policía en Choluteca, Osman García, las autoridades fueron alertadas de varias personas heridas y de un ciudadano que posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Los afectados fueron trasladados de emergencia al Hospital General del Sur, en la ciudad de Choluteca, donde varios permanecen en internos.

El deceso fue confirmado por agentes policiales a través de una entrevista con el medio local Televida HD Choluteca, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

