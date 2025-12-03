Simpatizante fallece tras accidente en caravana política en Namasigüe

Namasigüe, Choluteca.- Un simpatizante del Partido Nacional murió la noche del martes a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tránsito ocurrido durante una caravana política en celebración de Edwin Lindo, aspirante a la Alcaldía de Namasigüe, Choluteca.

El choque entre un pick-up y un turismo se registró la noche del 1 de diciembre en el sector de Caguano, donde al menos diez personas resultaron lesionadas.

Entre ellos se encontraba Ramiro Benítez, originario de Yolorán, quien no resistió las heridas y murió este 2 de diciembre.