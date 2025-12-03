Violencia dejó cinco homicidios en el país; tres murieron en masacre

San Pedro Sula, Honduras.- La violencia sigue cobrando vidas en el país, y solo ayer, dos mujeres y tres hombres murieron al ser atacados por desconocidos en distintos hechos y circunstancias. En horas de la mañana, vecinos de la aldea Quebrada Honda, sector de El Roble, del municipio de Piraera, Lempira, reportaron el hallazgo de dos mujeres muertas y quemadas, ambas hasta ayer sin identificar.

Autoridades policiales que llegaron a la zona tras recibir la alerta a través del sistema de emergencia 911 informaron que solo manejaban que las víctimas no eran de la aldea y que posiblemente sus atacantes las privaron de su libertad y las llevaron hasta el lugar para matarlas y prenderles fuego.



Masacre

En un segundo hecho, ocurrido en la aldea San Isidro, en Victoria, Yoro, tres hombres fueron ultimados a balazos por desconocidos cuando se conducían en una motocicleta. Medicina Forense trasladó los cuerpos a la morgue en calidad de desconocidos, ya que no se les encontró documentación que los identificara.