Violencia dejó cinco homicidios en el país; tres murieron en masacre

San Pedro Sula, Honduras.- La violencia sigue cobrando vidas en el país, y solo ayer, dos mujeres y tres hombres murieron al ser atacados por desconocidos en distintos hechos y circunstancias.
En horas de la mañana, vecinos de la aldea Quebrada Honda, sector de El Roble, del municipio de Piraera, Lempira, reportaron el hallazgo de dos mujeres muertas y quemadas, ambas hasta ayer sin identificar.
Autoridades policiales que llegaron a la zona tras recibir la alerta a través del sistema de emergencia 911 informaron que solo manejaban que las víctimas no eran de la aldea y que posiblemente sus atacantes las privaron de su libertad y las llevaron hasta el lugar para matarlas y prenderles fuego.
Masacre
En un segundo hecho, ocurrido en la aldea San Isidro, en Victoria, Yoro, tres hombres fueron ultimados a balazos por desconocidos cuando se conducían en una motocicleta.
Medicina Forense trasladó los cuerpos a la morgue en calidad de desconocidos, ya que no se les encontró documentación que los identificara.
Horas más tarde fueron identificados como Carlos Humberto Santos Villeda (de 22 años), Andy Samir Flores Funes (de 21) y Casimiro Villanueva (de 26).