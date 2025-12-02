  1. Inicio
En operativo caen cinco miembros de la Pandilla 18 en La Lima

Los sujetos son acusados del delitos de extorsión, venta de droga entre otros hechos violentos que se registraban en La Lima

  • 02 de diciembre de 2025 a las 08:56
Las autoridades les imputan delitos como portación ilegal de armas, tráfico de drogas y asociación ilícita.

 Foto: Policía Nacional.

La Lima, Cortés.- En una operación ejecutada por las fuerzas de seguridad en la colonia Jerusalén, en el sector La Planeta de La Lima, Cortés, las autoridades lograron desarticular un núcleo activo de la Pandilla 18, logrando la detención de cinco de sus miembros.

Durante el operativo, los agentes localizaron a individuos vinculados con la organización de cobros de extorsión, la venta de drogas y otros hechos violentos que afectaban a los habitantes de la zona.

Entre los capturados figuran sujetos conocidos como “Pirri”, “Pequeño Chele” y “Servero”, quienes, de acuerdo con los reportes policiales, mantenían roles específicos dentro de la agrupación.

Junto a ellos fueron detenidos dos menores de 16 y 14 años, identificados como “Darquiel” y “Klifor”, presuntamente involucrados en tareas operativas.

En el lugar del allanamiento se decomisó un significativo lote de armas de fuego -incluyendo fusiles y pistolas-, munición de varios calibres, droga empaquetada para su distribución y varios teléfonos celulares que serían utilizados para coordinar actividades criminales.

