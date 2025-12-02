En operativo caen cinco miembros de la Pandilla 18 en La Lima

La Lima, Cortés.- En una operación ejecutada por las fuerzas de seguridad en la colonia Jerusalén, en el sector La Planeta de La Lima, Cortés, las autoridades lograron desarticular un núcleo activo de la Pandilla 18, logrando la detención de cinco de sus miembros.

Durante el operativo, los agentes localizaron a individuos vinculados con la organización de cobros de extorsión, la venta de drogas y otros hechos violentos que afectaban a los habitantes de la zona.