Aldana denuncia actas que aparecen "infladas" a favor del candidato del Partido Nacional

Según afirma el candidato a alcaldía por Libertad y Refundación, estas irregularidades reflejarían urnas infladas a favor del candidato nacionalista Juan Diego Zelaya

    La imagen muestra los votos que aparecen transmitidos para las urnas 10757, 10158 y 11400.

    Captura de video.
  • 04 de diciembre de 2025 a las 17:58

Tegucigalpa, Honduras.- El actual alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, quien busca su reelección, denunció este jueves -4 de diciembre- una serie de actas de votación que estarían presentando inconsistencias.

En una conferencia de prensa, el edil mostró cada una de las actas llenadas a mano por los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) -con su respectivo número- y a la par la misma acta ya subida en el sistema de divulgación de resultados electorales.

De acuerdo a la denuncia de Aldana, en estas se evidenciaría urnas infladas a favor del candidato a alcalde del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya.

En la imagen anterior, Aldana muestra los valores que registran las urnas 10757 - 10158 - 11400 - 11542 - 10247 - 10606 y 10972 ya subidas por el sistema de divulgación de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, presuntas actas originales evidenciarían lo contrario.

Para el caso, en la siguiente acta 10757 el candidato nacional aparece con 95 votos, pero en el sistema del CNE esa misma acta suma 965 votos, es decir, 870 sufragios más de la cuenta. El acta de la derecha -10158- registra 84 votos para el Partido Nacional, pero en el sistema sale con 904 votos, un total de 820 votos inflados.

El siguiente collage muestra las actas 11400 - 11542; la primera registra 86 votos para Juan Diego Zelaya, pero en el sistema sale con 886, es decir, 800 votos de más. El acta de la derecha muestra 93 votos para los nacionales, en el sistema esa misma urna registra 811 para el mismo candidato, inflando 718 votos.

La imagen muestra los votos que aparecen transmitidos para las urnas 11542, 10606, 10247 y 10972.

La siguiente imagen muestra las actas 10247 - 10606; la primera acta (10606) muestra que el Partido Nacional sumó 62 votos, en el CNE aparece con 621 sufragios, una alteración por 559 votos extra. En la segunda (10247) Zelaya sacó 101 votos, pero ya subido al sistema del CNE (según la denuncia de Aldana) aparece con 707 votos, lo que indicaría que inflaron 606 votos.

Finalmente, el acta de la urna, 10972, los votos para Juan Diego Zelaya fueron de 61, no obstante en el sistema apara con 601 votos en esa urna. Esto evidencia 540 votos de más.

