Cae líder de “La Banda de Tarzán”, implicado en robo de motocicletas

La acción fue ejecutada por agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad (DDCP), quienes realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la colonia 23 de Junio, en el Distrito Central. En el lugar fue detenido un joven de 22 años, identificado con el alias de “Tarzán”, originario y residente en la misma zona donde ocurrió la captura.

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) arrestó de manera flagrante al presunto cabecilla de la estructura delictiva conocida como “La Banda de Tarzán”, durante un operativo de búsqueda y recuperación de vehículos robados desarrollado en las últimas horas en Tegucigalpa.

Al momento de su detención, las autoridades le decomisaron 35 envoltorios transparentes con hierba seca supuesta marihuana, un teléfono celular y siete motocicletas de diferentes marcas y modelos. Según la DPI, todos los vehículos recuperados tenían denuncias de robo recientes, correspondientes a los meses de octubre y noviembre del año en curso.

El detenido enfrentará cargos por robo con violencia o intimidación y por tráfico de drogas en perjuicio de testigos protegidos y de la salud pública. Las investigaciones señalan que este individuo sería el líder de una banda dedicada al robo de motocicletas en distintos sectores de Comayagüela y en importantes bulevares de la capital.

De acuerdo con el expediente policial, los miembros de la estructura se movilizaban en motocicletas marca KTM y Pulsar, desde las cuales intimidaban a sus víctimas con armas de fuego para despojarlas de sus pertenencias y vehículos. Posteriormente, las motocicletas eran desmanteladas y sus piezas vendidas en el mercado negro.

La DPI destacó que, gracias a la rápida intervención de los equipos de investigación, se logró la ubicación y detención inmediata del sospechoso, evitando que continuara perpetrando estos delitos. La institución también informó que se han remitido más de 25 expedientes al Ministerio Público relacionados con esta banda.